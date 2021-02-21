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  4. Kalınlığı 6 metreyi buldu! Böyle temizliyorlar

Kalınlığı 6 metreyi buldu! Böyle temizliyorlar

21.02.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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Kalınlığı 6 metreyi buldu! Böyle temizliyorlar

Muş'ta yoğun kar yağışı sonrası kar kalınlığı 6 metreye ulaştı. Ulaşıma kapanan 114 köy yolunun 83'ü yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede kar yığınlarının iş makinelerinin bile boyunu geçtiği görüldü.

Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığının fırtına ve tipi nedeniyle 5-6 metreyi bulduğu Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten Muş İl Özel İdaresi ekipleri, köylere ulaşabilmek için büyük fedakarlık gösteriyor. İş makinelerinin boyunu aşan bölgede, kar kütlelerinin kaldırıldığı yerler tünelleri andırırken; kapalı 114 köy yolundan 83’ünü yeniden ulaşıma açan ekipler, 31 köy yolunda da çalışmalarını sürdürüyor.

'GÖRÜŞ MESAFEMİZ ZAMAN ZAMAN 10 METREYE DÜŞÜYOR'

Muş’ta iş makinelerinin 5-6 metrelik karla mücadelesi

Çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar yağışının genel yaşamı olumsuz yönde etkilediğini söyledi. 48 iş makinesi ve 64 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Yentür, “Arkadaşlarımız gece gündüz demeden vatandaşın yollarını açmakta, ulaşımlarını vermektedir. Fırtına nedeniyle zaman zaman mesafemiz 10 metreye düşüyor. İş makinelerimiz özellikle yüksek yerlerdeki fırtınadan dolayı sürekli yollardan düşmektedir. Bu da çalışmamızı ve ulaşacağımız yere daha geç zamanda gitmeye sebebiyet vermektedir. Nefesin olduğu her yere devlet olarak hizmet götürmek ve oradaki insanları şehre veya ulaşması gereken yere ulaştırmak vazifemizdir” dedi.

'5-6 METRELİK KAR KÜTLELERİ, KAR TÜNELLERİ OLUŞTURMAKTADIR'

Fırtına ve tipinin 5-6 metreye ulaştırdığı kar kütlelerinin kar tünelleri oluşturduğunu ifade eden Yentür, “Yer yer 5-6 metre yüksekliğinde kar ve fırtına nedeniyle sanduka şeklinde olan yollarımızın dolmasından dolayı ekipler çok büyük zorluklar yaşamaktadır. Açtığımız yol yarım saat sonra döndüğümüzde 5-6 metrelik kar kütlesi nedeniyle tekrar doluyor. Yani kar yağmasa dahi fırtınadan dolayı yollarımız kapanıyor. Yol, bir bölgede tıkanınca yolun tamamı kapanmaktadır. Çalışmalarda büyük zorluklar yaşamaktayız. Özellikle yüksek kesimlerdeki iç bükeylerde fırtına nedeniyle 5-6 metrelik kar kütleleri, kar tünelleri oluşturmaktadır. Bunlar da çalışmamızı engellemektedir” diye konuştu.

Muş’ta iş makinelerinin 5-6 metrelik karla mücadelesi

Muş’ta iş makinelerinin 5-6 metrelik karla mücadelesi

İHA

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