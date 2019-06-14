HABER

Kalinse şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 08:59 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan Kalinse Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor.Baldıran köyünde bulunan bir kanyon içerisinde yer alan şelale Kayalıkların içine gizlenmiş şelale doğal yapısıyla görenleri hayran bırakıyor.

Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan Kalinse Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor.
Baldıran köyünde bulunan bir kanyon içerisinde yer alan şelale Kayalıkların içine gizlenmiş şelale doğal yapısıyla görenleri hayran bırakıyor. Gözlerden uzak kalmayı başaran doğa harikası şelale, güzelliğiyle büyülüyor.
Dağlardan gelen suyun zaman içerisinde aşındırmasıyla baca şekline dönüştürdüğü ancak içeri girildiğinde görülebilen büyük şelalenin bulunduğu alan ise adeta bir parkı andırıyor. Büyük şelale olarak adlandırılan bölgede suların döküldüğü yerde kayalıklara çarparak aşağıya doğru inmesi ise klima etkisi yapıyor. Bünyesinde çeşitli kuş ve bitki türlerini de barındıran Kalinse Şelaleri doğa severleri bekliyor.
Baldıran Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Koşar, Kalinse Şelalesi’nin doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.
Koşar, iki bölümden oluşan şelalede vadi boyunca çeşitli bitki ve kuşun yanı sıra kelebek türlerinin bulunduğunu ifade etti.
Kalinse şelalesinin henüz insanlar tarafından keşfedilmediğini dile getiren Koşar, “İnsanların buralara gelip kirletmediği doğa güzeli ve kaynağından çıktığı gibi tertemiz içilebilir nitelikte suyu da mevcut. İnsanların bu güzelliği görmesini isterken yok etmesinden de korkuyoruz. Ama insanların şehit stresinden ve trafiğinden uzaklaşmak isteyip de kafasını dinlemek istediği, huzur bulmak istediği bir yer varsa burayı şiddetle tavsiye ediyorum” dedi.
Kalinse şelalesinin tanıtımını yapmak istediklerini dile getiren Koşar, tüm doğa severleri şelaleyi görmeye davet etti.
Şelalenin etrafında insanların piknik yapabileceği alanların mevcut olduğunu anlatan Koşar, ayrıca kamp tutkunlarının kamp yapabilecekleri alanlarında bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kalinse şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Kalinse şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Kalinse şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Kalinse şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Kalinse şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Kalinse şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Kalinse şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Kalinse şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Kalinse şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Kalinse şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Kalinse şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Kalinse şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Kalinse şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

Ünlü çiftten balayı paylaşımları!

Ünlü çiftten balayı paylaşımları!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Gerilimi tırmandıracak gelişme! ABD saldırıların sorumlusunu açıkladı

Gerilimi tırmandıracak gelişme! ABD saldırıların sorumlusunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Pendik'te fabrikada yangın

İstanbul'da korkutan yangın!

Süper Loto sonuçları 13 Haziran: 22 milyonluk dev ikramiye tek kişiye çıktı!

22 Milyon TL tek kişiye çıktı!

Cuma Mesajları 2019: Kısa, Uzun veya resimli Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Günlük burç yorumları 14 Haziran Cuma - Ay, Akrep burcuna ilerliyor!

Ay, Akrep burcuna ilerliyor!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Seyir halindeki araçta silahlı saldırıya uğradı!

Sokağın ortasında pusu kurmuş! Dakikalarda orada bekleyip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.