Kalıp tahtası çalarken yakalanan 2 kişi tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir inşaattan 9 kalıp tahtasını çalarken yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenbey Mahallesi'nde bir inşaatta hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, 2 kişiyi inşaattaki 9 kalıp tahtasını çalarken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar E.B. ve F.B, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kalıp tahtaları, inşaat sahibine teslim edildi.
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