HABER

Kalıp tahtası çalarken yakalanan 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 15:08 | Son Güncelleme

Kalıp tahtası çalarken yakalanan 2 kişi tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir inşaattan 9 kalıp tahtasını çalarken yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenbey Mahallesi'nde bir inşaatta hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, 2 kişiyi inşaattaki 9 kalıp tahtasını çalarken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar E.B. ve F.B, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kalıp tahtaları, inşaat sahibine teslim edildi.

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Pınarça halkı, termik santral için resmi açıklama bekliyorPınarça halkı, termik santral için resmi açıklama bekliyor
Kapadokya'da balonlar turları yeniden başladıKapadokya'da balonlar turları yeniden başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık kalıp tahtası Niğde Suç Üstü

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Otomotiv devi üretime ara verecek!

Otomotiv devi üretime ara verecek!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Bakan onayına bağlıydı! Çok sayıda kişi ihraç edildi

Bakan onayına bağlıydı! Çok sayıda kişi ihraç edildi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de boşanmak isteyen eşten şok iddia: Çıplak fotoğraflarını yollayıp…

Boşanmak isteyen eşten şok iddia: Çıplak fotoğraflarını yollayıp

Buz üstünde kurtarma operasyonu

Buz üstünde kurtarma operasyonu

Şeker Piliç'in sahipleri FETÖ'den gözaltına alındı

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

Kanuni döneminde yapılmıştı! Restorasyon skandalı ortaya çıktı

Kanuni döneminde yapılmıştı! Restorasyon skandalı ortaya çıktı

'Sarallar' operasyonu! Gözaltılar var

'Sarallar' operasyonu! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.