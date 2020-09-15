HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kalıp ustasının feci ölümü

Kalıp ustasının feci ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 09:50 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir inşaatın kalıp montajını yaptığı sırada 5.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir inşaatın kalıp montajını yaptığı sırada 5. kattan düşen kalıp ustası hayatını kaybetti. 45 yaşındaki ustanın düştüğü sırada kalbine demir çubuk saplandığı öğrenildi.
Olay, Salkımevler Mahallesi’nde bulunan inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. kattaki iskelede kalıp montajı yapan Kenan Kaçmaz (45), dengesini kaybederek aşağıya düştü. Kaçmaz’ın cansız bedeni, sürekli çalan telefonunu sebebiyle sesin geldiği yere bakan bir arkadaşı tarafından görüldü.
Kaçmaz’ın cenazesi cumhuriyet savcısı, adli tabip ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Kaçmaz’ın düştüğü sırada kalbine demir çubuk saplandığı öğrenildi. Olay yerinde cumhuriyet savcısının talebi üzerine iş güvenliği uzmanı tarafından incelemede bulunuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü
'İmdat' çığlığına koştu! Bir an olsun başından ayrılmadı'İmdat' çığlığına koştu! Bir an olsun başından ayrılmadı
YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL başvuruları ne zaman?YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL başvuruları ne zaman?
En Çok Okunan Haberler
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Bakan Koca'dan 5 ilin sağlık müdürü ile koronavirüs toplantısı
Bakan Koca'dan 5 ilin sağlık müdürü ile koronavirüs toplantısı
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması sonrası Başbakan'dan çarpıcı açıklama
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması sonrası Başbakan'dan çarpıcı açıklama
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Diğer Haberler
Meteoroloji duyurmuştu, toz fırtınası için kritik uyarı! (Toz fırtınası hangi illerde etkili)
Meteoroloji duyurmuştu, toz fırtınası için kritik uyarı!
Evinde düşen yaşlı kadının imdadına apartman görevlisi yetişti
'İmdat' çığlığına koştu! Bir an olsun başından ayrılmadı
Koronavirüs testi pozitif çıkan kız ve babası hastaneden kaçtı
Akıllara durgunluk verdiler! Kaçarken böyle görüntüler
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (15 Temmuz İstanbul'da hava durumu)
Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Koronavirüsü öldüren kumaş! Bursa'da üretildi, elbise ve nevresimlerde de kullanılıyor
Koronavirüsü öldüren kumaş! Bursa'da üretildi
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.