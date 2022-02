Kaliteli bir ses ve gürültüden uzak görüşme isteyenler için en iyi tws kulaklıklar

Kullanışlı bir kulaklık sahibi olmak isteyenlere tws kulaklık tavsiye ediliyor. Bu tavsiye üzerine birçok kişi "Tws kulaklık nedir?" sorusunu soruyor. Açılımı True Wireless Stereo olan tws kulaklıklar hem kablosuz olmaları hem başarılı stereo ses kaliteleriyle öne çıkıyor. Kablosuz oldukları için özgürce müzik dinleme imkânı sunan tws kulaklık modelleri, birbirinden şık tasarımları ve kullanıcı dostu özellikleriyle de dikkat çekiyor. Ergonomik tws kulaklıklar, kulağa rahatça otururken gürültü engelleme özelliği sunuyor. Bu özellik sayesinde dış ortamın seslerinden soyutlanarak müzik dinlemeyi sağlıyor. Uzun şarj süresi sayesinde gün boyu kesintisiz müzik deneyimi sunan modellerin yanı sıra suya ve toza dayanıklı tws kulak modelleri de bulunuyor. Haydi, gelin sizler için listelediğimiz kaliteli modellere hep birlikte göz atalım.

1. Eşsiz bir kulaklık: Xiaomi Redmi Airdots

Üst düzey veri aktarım hızıyla dikkat çeken Xiaomi Redmi Airdots, kesintisiz bir müzik dinleme keyfi sunuyor. Saniyeler içinde birbirine bağlanabilen sağ ve sol kulaklıklar, pratik bir şekilde müzik dinlenmesine imkan tanıyor. Ayrıca kulaklıkların saklandığı kutu, 40 mAh batarya desteği sunduğu için şarj istasyonu olarak da kullanılabiliyor. 4 saatlik şarjla 12 saat boyunca kesintisiz ve kaliteli bir şekilde müzik dinlenmesini sağlayan Xiaomi Redmi Airdots, "Hangi tws kulaklık?" sorusunu soranlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkmayı başarıyor.

2. Müziği adeta hissedeceksiniz: JBL T225 Tws Kablosuz Kulak İçi Bluetooth Kulaklık

JBL T225 Tws Kablosuz Kulak İçi Bluetooth Kulaklık, en iyi ve kaliteli tws kulaklık dendiğinde adından söz ettirmeyi başarıyor. Düz siyah tasarımı ve kompakt yapılı kutusuyla hem kullanıcıların tarzına tarz katıyor hem rahat taşınıyor. JBL Pure Bas teknolojisini kullanan model, müziğin son derece net bir şekilde dinlenmesine yardımcı oluyor. Birbiriyle kolayca eşleşebilen sağ ve sol kulaklıklar, tek başına da kullanılabiliyor. JBL T225 Tws Kablosuz Kulak İçi Bluetooth Kulaklık modelinin en önemli özelliği ise 25 saat boyunca şarja ihtiyaç duymadan çalışabilmesi. Bu sayede müzik keyfi uzun süre boyunca devam ediyor.

3. Her ortama uygun: QCY T5 TWS Bluetooth Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

Birbirinden başarılı özellikleri sebebiyle sıklıkla tavsiye edilen QCY T5 TWS Bluetooth Kablosuz Kulak İçi Kulaklık, en iyi tws kulaklık çeşitleri arasında yer alıyor. Modern tasarımı ve sade görünümü sayesinde müzik keyfinin yanı sıra iş ortamlarında çağrı görüşmeleri yapmak için de tercih ediliyor. Kulaklığın baş kısmında bulunan akıllı silikon tasarımı, pasif gürültü engelleme özelliği sunuyor. Böylece müzik dinlerken dış ortamın gürültüsünden uzaklaşmanızı sağlıyor. Kulağa sağlam bir şekilde oturan QCY T5 TWS Bluetooth Kablosuz Kulak İçi Kulaklık, spor aktiviteleri sırasında da rahatlıkla kullanılabiliyor.

4. Üst düzey performans: Anker SoundCore Liberty 2 Pro TWS Bluetooth Kulaklık

En kaliteli tws kulaklık modelleri arasında bulunan Anker SoundCore Liberty 2 Pro TWS Bluetooth Kulaklık, üst düzey özellikleriyle dikkatleri üzerine topluyor. HearID özelliği sayesinde kullanıcının kulak yapısını analiz eden model, kişiye özel ses kalitesi sunuyor. Bu sayede müzik dinleme deneyimi üst düzey bir performansa ulaşıyor. 22 farklı ekolayzır ayarı bulunan Anker SoundCore Liberty 2 Pro TWS Bluetooth Kulaklık, müzik üzerinde çeşitli değişiklikler yapılmasına imkan tanıyor. Hızlı şarj özelliğiyle de dikkat çeken model, 10 dakikalık şarjla 2 saat boyunca kullanılabiliyor.

5. Kullanıcı dostu bir model: Jabra Elite 2

Bluetooth tws kulaklık modelleri arasında kalitesi sayesinde öne çıkan Jabra Elite 2, kompakt tasarımı ve kullanıcı dostu özellikleri sebebiyle en sevilen tws kulaklık modelleri arasında bulunuyor. Ergonomik tasarımı ve küçük yapısıyla dikkat çeken kulaklık, kolay taşınabilir olmasıyla kullanıcılarına avantaj sağlıyor. 2 adet dahili mikrofonu olduğu için net bir şekilde çağrı görüşmeleri yapılmasına da imkan tanıyor. Gürültü engelleyici özelliği ile kalabalık ortamlarda ve seyahat sırasında keyifle müzik dinlenmesini sağlıyor. Modelin en önemli özelliği ise 21 saate kadar kullanım imkanı sunması.

6. Ergonomik tasarım: JBL Wave 100TWS

Son derece şık ve modern tasarımıyla öne çıkan JBL Wave 100TWS, en iyi ergonomik tws kulaklık modellerinden biri olarak adından söz ettiriyor. Kulaklık, 8 mm sürücüleri ve derin bas özelliği sayesinde müzik deneyimini üst düzeye çıkarıyor. Ergonomik tasarımı sayesinde kulaklara nazik bir şekilde oturan kulaklık, ekstra konfor ve ses netliği sunuyor. 15 saate varan kullanım süresiyle gün boyu müzik keyfinin devam etmesine imkan tanıyor. Küçük ve hafif yapısı sayesinde kolay taşınıyor. Eller serbest özelliği ile aramalara cevap vermenizi, müziğe ve sesli asistan desteğine ulaşmanızı sağlıyor.

7. Yüksek malzeme kalitesi: Baseus Encok W04 Pro

Kaliteli ve dayanıklı tws kulaklık isteyenlere Baseus Encok W04 Pro modeli tavsiye ediliyor. Üst düzey malzeme kalitesiyle öne çıkan kulaklık, IP54 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı direnç gösteriyor. Böylece yağmurlu havalarda bile keyifle müzik dinlenebiliyor. Başarılı tasarımıyla öne çıkan model, sesin bozulmasına izin vermeden en kaliteli şekilde kulaklara iletilmesini sağlıyor. 400 mAh bataryası sayesinde uzun süreli müzik keyfi sunduğu gibi powerbank olarak da kullanılabiliyor. Her biri 4 gram ağırlığındaki kulaklıklar, ağırlık hissi yaratmadan rahat bir şekilde kulaklara oturuyor.

8. Gamerlara özel: Teknoloji Gelsin Işıklı TWS Oyuncu Kulaklığı M12

Gamerların oyun oynarken her sesi net bir şekilde dinlemesi, başarıya ulaşmalarını sağlıyor. En iyi tws oyuncu kulaklığı çeşitleri arasında yer alan Teknoloji Gelsin Işıklı TWS Oyuncu Kulaklığı M12, ses kasmayı kolaylaştırdığı için gamerlardan tam not alıyor. Bluetooth özelliği barındıran her cihazla bağlantı kurabilen oyuncu kulaklığı, büyük bir kullanım kolaylığı sunuyor. Işıklı yapısı sayesinde gamerlara son derece keyifli bir oyun atmosferi yaratma imkanı veriyor. 5 saat çalışabilen kulaklık, oyunların yanı sıra müzik dinlerken de başarılı bir performans sergiliyor.

9. Kaliteden vazgeçemeyenler için: Apple Airpods 2. Nesil Bluetooth Kulaklık

Ses kalitesiyle öne çıkan tws kulaklık önerisi istendiğinde Apple Airpods 2. Nesil Bluetooth Kulaklık, dikkat çekmeyi başarıyor. Kompakt yapısı sayesinde kolayca cepte veya çantada taşınabilen kulaklık, düz beyaz rengi ve sade tasarımıyla birçok kişinin beğenisini kazanıyor. "Hey Siri" denildiğinde Siri'ye ulaşabilen model, kullanıcılarına büyük bir pratiklik sunuyor. Taşıma kutusuyla da şarj etmeye imkan tanıyan model, şarj problemi yaşanmadan müzik dinlenmesine yardımcı oluyor. Aktif gürültü önleme özelliğiyle müzik keyfinin yanı sıra çağrı görüşmelerinde de başarılı bir performans sergiliyor.

10. Bol özellikli: EARFUN Air True Wireless Kulak İçi Bluetooth Kulaklık

"En iyi tws kulaklık hangisi?" sorusunu soranlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkan EARFUN Air True Wireless Kulak İçi Bluetooth Kulaklık, başarılı özellikleriyle birçok kişinin ilgisini üzerine çekiyor. IPX7 derecesindeki suya dayanıklılık özelliğiyle güvenli ve rahat bir kullanım imkanı sunuyor. Özel bir teknikle üretilen ses sürücüleri sayesinde mükemmel bir müzik performansı ortaya koyuyor. Kulaklık, müzik dinlemenin yanı sıra çağrı görüşmeleri gerçekleştirmek için de kullanılabiliyor. Mikrofon kısımlarında yer alan gürültü filtreleme özelliği sayesinde kullanıcı sesinin karşı tarafa net olarak iletilmesine yardımcı oluyor.