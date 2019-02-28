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"Kaliteli büyümeye odaklanmaya devam edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 11:12 | Son Güncelleme

Coca Cola İçecek Üst Yöneticisi Burak Başarır: -"Disiplinli finansal yönetimle kaliteli büyümeye odaklanmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Coca Cola İçecek, 2018 yılında 326,8 milyon TL konsolide net kar elde etti.

Coca Cola İçecek tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin 2018 yılındaki konsolide net karı 326 milyon 778 bin TL oldu. Coca Cola İçecek, 2017 yılında 237 milyon 627 bin TL net kar açıklamıştı.

Coca Cola İçecek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre de Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan’da 10 ülkede toplam 26 fabrika ve 8 bin 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Coca Cola İçecek'in söz konusu dönemdeki satış hacmi yüzde 6,3 artışla 1,3 milyar ünite kasa olurken, net satış geliri yüzde 26,6 artarak 10,6 milyar TL, Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi karı (FAVÖK) ise yüzde 35,7 artışla 1,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Coca Cola İçecek, en büyük operasyonu olan Türkiye’de gazlı içecek kategorisindeki güçlü ivmeyle birlikte 2012 yılından bu yana en yüksek yıllık hacim artışını kaydetti. İkinci büyük pazar Pakistan’da ise nisan ayında faaliyete geçen Faysalabad fabrikası ve saha uygulamalarındaki sürekli iyileşmenin yarattığı katkı ile satış hacmi yüzde 7,3 arttı. Orta Asya operasyonları güçlü büyümesine devam ederken, başarılı saha uygulamaları ve etkin pazarlama kampanyaları neticesinde hemen hemen tüm pazarlarda çift haneli hacim artışı elde edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, net satış gelirlerini satış hacminin ve FAVÖK’ü net satış gelirlerinin üzerinde artırmaya devam ederek kaliteli büyümeyi sürdürdüklerinin altını çizdi.

Başarılı ürün ve paket stratejileri sayesinde küçük paketlerin satış portföylerindeki payını artırdıklarını ifade eden Başarır, tüm önemli pazarlarda büyümeye devam ettiklerini açıkladı.

2018 yılında elde ettikleri güçlü sonuçların ardından 2019’u değerlendiren Başarır, “Disiplinli finansal yönetimle kaliteli büyümeye odaklanmaya devam edeceğiz. Planlarımızı uygularken zorlukları fırsata çevirerek sürdürülebilir kaliteli büyüme kaydedeceğimize ve paydaşlarımız için değer yaratacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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Coca İçecek

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