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Kaliteli fidan için kaliteli tohum

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 10:09 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kaliteli fidanlar kaliteli tohumlardan üretilir prensibi ile üstün vasıflı ağaçlardan oluşan tohum meşçereleri ve tohum bahçelerinden tohum üretimi yapıyor.Ülkemizde doğal olarak kaliteli ağaçların bulunduğu alanları ifade eden ve OGM tarafından koruma altında bulunan mesçerelerden alınan doğal tohumlar yine OGM tarafından suni yollarla oluşturulan alanlarda ekiliyor ve tohumları kullanılmak üzere tohum bahçeleri tesis ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kaliteli fidanlar kaliteli tohumlardan üretilir prensibi ile üstün vasıflı ağaçlardan oluşan tohum meşçereleri ve tohum bahçelerinden tohum üretimi yapıyor.
Ülkemizde doğal olarak kaliteli ağaçların bulunduğu alanları ifade eden ve OGM tarafından koruma altında bulunan mesçerelerden alınan doğal tohumlar yine OGM tarafından suni yollarla oluşturulan alanlarda ekiliyor ve tohumları kullanılmak üzere tohum bahçeleri tesis ediliyor. Bu alanlardan elde edilen kaliteli tohumlar ise fidan üretiminde kullanılarak ülkemizin ağaçlandırılmaya müsait alanlarında toprakla buluşturularak kaliteli ormanlar oluşturuluyor.
Bu çerçevede Türkiye genelinde 11 ağaç türünden, toplam bin 411 hektarı kapsayan 180 adet tohum bahçesi oluşturuldu. Ayrıca doğal olarak 33 ağaç türünden, 41 bin 991 hektar alanda 317 adet tohum meşçeresi de kaliteli fidan üretimi için kullanılıyor.
Diğer yandan farklı ülke ve iklimlerden alınan tohumların ülkemizde yetiştirilmesi maksadıyla 3 ağaç türünden toplam 114 hektar arazide 30 adet döl deneme alanı bulunuyor. Bu uygulama ile yeni tür ağaçların ülkemizde yetişmesi ve biyoçeşitliliğe katkı sağlanması hedefleniyor. OGM üretmiş olduğu kaliteli tohumları ise 21 şehirde kurulmuş olan ve 340 ton kapasiteli soğuk hava depolarında saklıyor ve gerektiğinde uygun bölgelerde ekim yapıyor ya da fidan üretimi için kullanıyor.
Bu çerçevede 2003 yılında üretilen tohum üretim miktarı 100 ton iken yapılan çalışmalar neticesinde 2018 yılında başta karacam, sarıcam, kızılcam, fıstıkçamı, doğu kayını, meşe gibi asli ağaç türlerimizin fidanları yanı sıra ceviz, badem, zeytin, defne, ıhlamur, kestane, mavi yemiş, mahlep. alıç, iğde, zerdali vb. türler olmak üzere ibreli ve yapraklı orman ağacı türleri ile sus bitkilerinden, 222 ton tohum üretimi gerçekleştirildi. 2019 yılında ise 177 ton üretim yapılması planlanıyor.

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