HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kaliteli gece uykusunun gençleştirici etkisi olduğu anlaşıldı

Kaliteli gece uykusunun gençleştirici etkisi olduğu anlaşıldı

27.02.2020 00:37 | Son Güncelleme

Manchester Üniversitesi'nden bir grup bilim insanının yaptığı araştırma, kaliteli bir gece uykusunun hücrelerin yenilenmesine yardımcı olduğunu ve yaşlanmayı yavaşlattığını ortaya koydu.

Kaliteli gece uykusunun gençleştirici etkisi olduğu anlaşıldı

Manchester Üniversitesi'nden bir grup bilim insanının yaptığı araştırma, kaliteli bir gece uykusunun hücrelerin yenilenmesine yardımcı olduğunu ve yaşlanmayı yavaşlattığını ortaya koydu.

Araştırma kapsamında, biyolojik saatin nasıl çalıştığını daha iyi anlamak üzere fareler üzerinde incelemeler yapıldı.

Yapılan incelemeler, biyolojik saatin önemli hücrelerin yapılarının gün boyunca korunmasına yardımcı olduğunu gösterdi.

İnsan hücresi, hücre dışında bulunan alanlara salgıladığı maddelerle hücre dışı matriks adı verilen bir ağ oluşturuyor.

Yapılan araştırmada, bu ağda iki tip lifçik oluştuğu tespit edildi. Bunlardan birisi ipe benzeyen kolajen. Bu, dokuların güçlenmesine yardımcı oluyor.

Diğeri ise daha kalın lifçikler. Araştırmada, bu lifçiklerin kalıcı olduğu ve 17 yaşından sonra hiçbir değişikliğe uğramadan insan vücudunda aynı şekilde var olmayı sürdürdüğü tespit edildi.

Bununla birlikte daha ince olan lifçiklerin ise zaman zaman yıpranarak koptuğu görüldü.

Kaliteli bir gece uykusu da tam bu noktada devreye giriyor. Uyudukça bu kopan lifçikler onarılıyor ve yapısal bütünlük açısından önemli rol oynayan hücre dışı matriks de yineleniyor.

Araştırmanın liderliğini yapan öğretim üyesi Prof. Dr. Karl Kadler, "Matriksin zamanla yıpranmaya bağlı olarak hasar göreceğini düşünebilirsiniz. Ancak öyle olmuyor ve artık bunun nedenini biliyoruz. Biyolojik saatimiz, bu lifçiklerin yenilenmesini sağlayan bir element üretiyor" dedi.

Kaliteli gece uykusunun gençleştirici etkisi olduğu anlaşıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!
Videosunu çekip şantaj yapmışlardı! TutuklandılarVideosunu çekip şantaj yapmışlardı! Tutuklandılar
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

5 gün sonra İzmir'de bulunmuşlardı! İfadeleri ortaya çıktı

5 gün sonra İzmir'de bulunmuşlardı! İfadeleri ortaya çıktı

4 ilimizde koronavirüs şüphesi

4 ilimizde koronavirüs şüphesi

Hadise aşka geldi! 'Seni istiyorum'

Hadise aşka geldi! 'Seni istiyorum'

Koronavirüs alarmı! 13 kişi gözlem altında

Koronavirüs alarmı! 13 kişi gözlem altında

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Gören bir daha bakıyor! İstanbul'da şaşırtan bina

Gören bir daha bakıyor! İstanbul'da şaşırtan bina

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Hamile olduğu anlaşılınca...

Hamile olduğu anlaşılınca...

Polise şoke eden sözler: Seninle çok pis uğraşacağım

Polise şoke eden sözler: Seninle çok pis uğraşacağım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sevgilisinden ayrıldı, üst geçitte intihara kalkıştı

Sevgilisinden ayrıldı, üst geçitte intihara kalkıştı

Lise öğrencisi kendisini ranzaya asarak intihar etti

Acı haber! Lise öğrencisi kendini ranzaya astı

Şantajla 100 bin TL isteyen çete tutuklandı

Videosunu çekip şantaj yapmışlardı! Tutuklandılar

Muğla'da kobra yılanı zehri operasyonu! 2 milyon TL değerinde

Kobra yılanı zehri operasyonu! 2 milyon TL değerinde

'Aşk tuzağı' cinayeti nedeniyle aranan kadın yakalandı

'Aşk tuzağı' cinayeti nedeniyle aranan kadın yakalandı

Koronavirüs için özel olarak ürettiler, siparişe yetişemiyorlar

Koronavirüsten korunmak için ürettiler, siparişe yetişemiyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.