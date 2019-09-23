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Kaliteli teknik eğitim için proje üretmeye devam

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 12:27 | Son Güncelleme

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 2019 yılı Mâlî Destek Programları kapsamında Orhangazi Yeniköy Asil Çelik ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları’nın hazırladığı projeler toplam 1 milyon 650 bin TL’lik destek almaya uygun görüldü.BEBKA tarafından meslekî ve teknik eğitimin geliştirilmesi maksadıyla 2019 yılında desteklenmeye uygun görülen projeler açıklandı.

Kaliteli teknik eğitim için proje üretmeye devam

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 2019 yılı Mâlî Destek Programları kapsamında Orhangazi Yeniköy Asil Çelik ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları’nın hazırladığı projeler toplam 1 milyon 650 bin TL’lik destek almaya uygun görüldü.
BEBKA tarafından meslekî ve teknik eğitimin geliştirilmesi maksadıyla 2019 yılında desteklenmeye uygun görülen projeler açıklandı. Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan projeler, destek dâhiline alındı. Teknik Bilimler MYO’nun ‘Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mâlî Destek Programı’ kapsamında hazırladığı “Nitelikli Ara Eleman Yetiştirilmesine Yönelik Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Uygulamalı Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi” başlıklı projesi toplam 899.961 TL destek almaya hak kazandı. İki yıl sürecek projeye Bursa Sanayi Ticaret Odası (BTSO), Bursa Bebe-Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) ortak olarak, Emko Elektronik, Kaplanlar Soğutma, Tunca Teknik şirketleri de iştirakçi olarak destek verecekler.
Modern laboratuvar kurulacak
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu’nun Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş., Döktaş Dökümcülük San. ve Tic. A.Ş. ile Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte hazırladığı ‘Meslekî Eğitim Hayallerimizle Kalkınıyoruz’ başlıklı proje de BEBKA tarafından desteklenmeye uygun görüldü. 750 bin TL bütçeli proje kapsamında Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu’nda kurulacak olan Teknoloji Eğitim ve Tasarım Merkezi sayesinde, sanayinin ihtiyaç duyduğu, gelişen teknolojiyi kullanabilen ve kendini günün şartlarına göre yenileyebilen nitelikli insan gücü yetiştirilmesi planlanıyor. Proje çerçevesinde modern bir laboratuvar kurulması da hedefleniyor.
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, her iki okulun yöneticilerini ve akademisyenlerini proje başarılarından dolayı tebrik etti. Yapılacak çalışmaların her aşamasında üniversite yönetimi olarak destek vermeye hazır olduklarını kaydeden Rektör A. Saim Kılavuz, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin böylesi projeler ile kalkınmaya ve güçlenmeye devam edeceğini vurguladı.

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