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Kaliteli ve hesaplı yerli üretim teknelere yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 12:46 | Son Güncelleme

Alanında dünyanın ikinci en büyük fuarı olan CNR Avrasya Boat Show’da özellikle yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı yerli üretim tekneler yoğun ilgi gördü - DENTUR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Sirkecioğlu: - "Yüksek kalitede uygun fiyata tekne ve yat üreten, amatörden profesyoneline kadar her kesime hitap eden yerli imalat sektörüne sahibiz"

İSTANBUL (AA) – Alanında dünyanın ikinci en büyük fuarı olan CNR Avrasya Boat Show’da Show’da yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı yerli üretim teknelere ziyaretçilerin ilgisi büyük oldu.

CNR Holding’ten yapılan açıklamaya göre, 4,5 metreden 45 metreye kadar yerli üretim fiyat avantajlı tekne ve yatların sergilendiği fuara, Türkiye başta olmak üzere, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İspanya, İtalya, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu, Almanya, Norveç, Güney Kore, Bulgaristan, Yunanistan, Suudi Arabistan, Katar, BAE, Polonya’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden gelen ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Fuarda, özellikle 102 milyon lira değerindeki 45 metre uzunluğunda yerli üretim Numarine 45XP modeline öne çıktı.

- "Sektör aynı zamanda yerli tasarımcılarla da fark oluşturuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Sirkecioğlu, Türkiye’nin yüksek kalitede uygun fiyata tekne ve yat üreten, amatörden profesyoneline kadar her kesime hitap eden yerli imalat sektörüne sahip olduğunu dile getirdi.

Sirkecioğlu, sektörün aynı zamanda yerli tasarımcılarla da fark oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Örnek verecek olursak Numarine, ABD’den Yeni Zelenda’ya kadar kurduğu distribütörlük sistemi ile 45 metreye kadar tekneler tasarlıyor. Bunun yanında üreticilerimiz ürettiklerini ihraç etme konusunda da çok başarılı. Numarine, Mengi Yay, San Boat, Enma, Yerli Yurt, Safter, Kaya Denizcilik, Anatolia Denizcilik, Ege Yat’ın da aralarında bulunduğu 15 büyük yerli tekne ve yat üreticisi fuarda ürünlerini sergiliyor. CNR Avrasya Boat Show, sektör pazarının büyümesine neden olarak da yerli üreticilerin önünü açıyor."

Numarine Denizcilik Marka Yöneticisi Ali Tanır ise emek yoğun bir sektöre sahip olduklarını ifade ederek, "Bu açıdan baktığımızda Avrupalı üreticilere göre uygun fiyata eğitimli işçilikle üretim yapıyoruz. Yerli üretici olarak en büyük tercih sebeplerimizden birisi de kişiye özel üretim yapıyor olmamızdır. Yerli üretimdeki kalitemiz fuarda yabancıların yanı sıra Türk alıcıların da dikkatini çekiyor. Özellikle yakıt tüketim avantajı ile geniş yaşama alanını bir arada sunan XP modellerimiz Türk alıcıların favorisi oldu." açıklamasında bulundu.

- "Yerli üretim tekneler yüzde 40 daha uygun"

San Boat firma yetkilisi Okan Oğuztürk de yerli üretim teknelerin en az yüzde 40 daha uygun fiyatlı olduğunu belirterek, "Yerli üretim teknelerimiz de ciddi fiyat avantajı var. CNR Avrasya Boat Show’da sergilediğimiz 7 metre civarı motor yatlarımıza büyük ilgi var. Özellikle aileye hitap eden yatımızın fiyatı 170 bin lira. Aynı ayardaki bir motor yat yabancı üretici de ise 250 bin liradan aşağı değil. Yabancılardan eksiğimiz yok fazlamız var." ifadelerini kullandı.

Alanında dünyanın ikinci en büyük fuarı olan CNR Avrasya Boat Show, 3 Mart'a kadar CNR EXPO Yeşilköy’de kapılarını açık tutacak.

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CNR Avrasya Boat Show tekne yerli üretim tekne

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