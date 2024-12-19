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Kaliteli ve rahat bir bot arıyorsanız Camper Peu'daki 4600 TL indirimi kaçırmayın
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Kaliteli ve rahat bir bot arıyorsanız Camper Peu'daki 4600 TL indirimi kaçırmayın

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
19.12.2024 11:04
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Soğuk havalarda ayaklarınızı hem konforlu hem de kuru tutacak bir ayakkabı arayışında mısınız? O zaman doğru yerdesiniz! Günlük şıklığı ve dayanıklılığı bir arada sunan Camper Peu Bot, kış aylarının en zorlu koşullarına bile meydan okuyor. Yılın Son Fırsatları indirimleri kapsamında 4600 TL indirimle satın alabileceğiniz bu ayakkabıyı yakından tanımak için hemen detaylara göz atın.

Kış aylarında stil ve işlevselliği bir arada sunan ayakkabılar, gardıropların vazgeçilmezi haline geliyor. Soğuk ve yağışlı havalarda hem dayanıklılık hem de konfor sağlayan, su geçirmez ve zorlu zeminlerde bile güven veren seçenekler, kullanıcıların en çok aradığı özelliklerden. Bu özelliklerle öne çıkan Camper Peu Bot'ta Yılın Son Fırsatları'na özel büyük indirim var. İşte detaylar...

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İndirimdeki Camper modelleri de burada!

Adsız tasarım - 2024-12-18T150256.953

Camper Peu Pista Gore-Text Erkek Yarım Bot

Camper Peu Pista Erkek Yarım Bot

Geri dönüştürülmüş naylon ve deri kombinasyonu sayesinde hem çevre dostu hem de dayanıklı bir tasarım sunan Camper Peu Pista Erkek Yarım Bot, su itici işlem ve PrimaLoft® teknolojisiyle her türlü hava koşulunda ayaklarınızı sıcak ve kuru tutuyor. Michelin tabanları, üstün kavrama ve dayanıklılık sağlarken OrthoLite® Recycled™ yastıklama tabanı, gün boyu süren konfor için özel olarak tasarlanmış olan bot, esnek bağcıkları ve modern görünümüyle dikkat çekiyor. Peu Pista, şehirde veya doğada fark etmeksizin, soğuk günlerde güvenle tercih edebileceğiniz harika bir ürün.

Ürünü İncele

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Bu içerik 19 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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