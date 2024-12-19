Kaliteli ve rahat bir bot arıyorsanız Camper Peu'daki 4600 TL indirimi kaçırmayın

Kış aylarında stil ve işlevselliği bir arada sunan ayakkabılar, gardıropların vazgeçilmezi haline geliyor. Soğuk ve yağışlı havalarda hem dayanıklılık hem de konfor sağlayan, su geçirmez ve zorlu zeminlerde bile güven veren seçenekler, kullanıcıların en çok aradığı özelliklerden. Bu özelliklerle öne çıkan Camper Peu Bot'ta Yılın Son Fırsatları'na özel büyük indirim var. İşte detaylar...

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İndirimdeki Camper modelleri de burada!

Camper Peu Pista Gore-Text Erkek Yarım Bot

Geri dönüştürülmüş naylon ve deri kombinasyonu sayesinde hem çevre dostu hem de dayanıklı bir tasarım sunan Camper Peu Pista Erkek Yarım Bot, su itici işlem ve PrimaLoft® teknolojisiyle her türlü hava koşulunda ayaklarınızı sıcak ve kuru tutuyor. Michelin tabanları, üstün kavrama ve dayanıklılık sağlarken OrthoLite® Recycled™ yastıklama tabanı, gün boyu süren konfor için özel olarak tasarlanmış olan bot, esnek bağcıkları ve modern görünümüyle dikkat çekiyor. Peu Pista, şehirde veya doğada fark etmeksizin, soğuk günlerde güvenle tercih edebileceğiniz harika bir ürün.

Bu içerik 19 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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