İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, birlik ve beraberlikle tüm spor branşlarında başarı sağlamak istediklerini söyledi. Bakan Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının Swissotel Bosphorus Otel'de verdiği iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, ramazan ikliminde bereketin ve heyecanın geldiğini belirterek, "Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Hem ramazan iklimi hem sporun birleştirici gücü bir araya geldiğinde bu güzel tabloyu yaşamanın ayrı heyecanı ve hazzı oluyor." dedi. Birlik ve beraberliği yine güçlü kılarak daha önemli başarıların pek çok branşta gelmesini istediklerini vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "20 milyon gencimizle Avrupa'nın en dinamik nüfusuna sahibiz. Önemli görevler düşüyor. Ülkemizin spora ayırdığı kaynaklar, Cumhurbaşkanımızın spor noktasındaki hassasiyeti, hepimizin şahit olduğu yatırımlar çok önemli gelişmeler. Elbette spor camiamızın sorunları, bazı sıkıntıları var. Kalitemizi ve başarımızı nasıl ileri götürürüz çalışmalarını hep birlikte yapacağız."

Çok güzel bir 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutladıklarını kaydeden Kasapoğlu, "Gençliğimizin coşkusu, milletimizin heyecanı çok güzel görüntüleri ortaya çıkardı. Bu manada hem sporumuz adına hem gençlerimizin pek çok branştaki ilgisi adına ümitli olduğumuzu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Bakanlık olarak sporu sadece birkaç branştan ibaret görmediklerini anlatan Kasapoğlu, "Elbette futbol en popüler branşımız. Milli takımımız başta olmak üzere kulüplerimizin gerek yurt içi gerek uluslararası başarıları bizi heyecanlandıran, ilgi ve alakamızı celbeden konular. Mevcut sıkıntıların nasıl çözüleceği noktasında iş birliğini gerektiriyor." diye konuştu. - "Şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik ediyorum" Önlerinde çok yoğun bir gündemin bulunduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: "Geçtiğimiz haftanın gündemi de yoğundu. Hem 19 Mayıs'ın heyecanı hem basketbolda ülkemizi güzel şekilde temsil eden iki kulübümüzün Avrupa'daki mücadelesi, tekvandoda güzel haberler aldık. Süper Lig'in şampiyonluk düğümü çözüldü. Şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Diğer liglerdeki yükselen takımları tebrik ediyorum, düşen takımlara başarılar diliyorum. Bu mücadelenin kazananı, kaybedeni olacak. Güzel tablonun oluşmasında katkı sağlayan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Hiçbiri olmadan bu tablo mümkün değil. Her bir takımımız, oyuncumuz, yöneticimiz, teknik adamımız, hakemlerimiz bizler için çok değerli, çok önemli. Hiçbirini göz ardı etme şansımız ve durumumuz söz konusu değil. Her birinin değer katarak, yukarı taşıyarak birliğimizi, beraberliğimizi güçlü tutarak, bizden beklentisi olan insanlık adına çok büyük başarılar ortaya koymak durumundayız."