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Kaljulaid-Margvelaşvili görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 17:29 | Son Güncelleme

Kaljulaid-Margvelaşvili görüşmesi

TİFLİS (AA) - Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid, Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ile bir araya geldi.

Kaljulaid, çalışma ziyareti kapsamında geldiği Tiflis'te Gürcü mevkidaşı Giorgi Margvelaşvili ile görüştü.

Gürcistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'daki durumu ele aldı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Kaljulaid, Estonya'nın Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut destek verdiğini bildirdi.

Gürcistan'ın toprakları olan Abhazya ve Güney Osetya'nın işgal altında olduğunu belirten Kaljulaid, işgalin sona ermesi için vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Margvelaşvili ise konuk mevkidaşına ülkesinin toprak bütünlüğünü güçlü bir biçimde desteklediği için teşekkür ederek, "Gürcistan sizin somut ve cesur görüşünüze değer veriyor." ifadesini kullandı.

Kaljulaid, ayrıca Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze ile de bir araya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Estonya Cumhurbaşkanı Kaljulaid Gürcistan'da

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