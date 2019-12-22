Kalk Gidelim dizisinin yılbaşı özel bölümünde hangi ünlüler var?

Sürprizleri, komedisi, terapi etkisi ve sıcacık aile hikayesiyle her Cumartesi saat 20:00’de TRT1 ekranlarında seyircisiyle buluşan Kalk Gidelim dizisi, 4 büyük sanatçı ile yeni yılınızı neşelendiriyor.
Türkiye’nin Trt1 ekranlarında en çok sevilen, çay demleyip ailece izlenilen “Kalk Gidelim” dizisinin yılbaşı özel bölümüne ünlü akın etti. Hande Yener, İrem Derici, İlyas Yalçıntaş ve Ümit Besen hem oyunculuk hünerlerini gösterdiler hem de şarkılarıyla konser vererek Yeşilyurt Köyü’nü coşturdular. Ünlüler soğuk havaya rağmen ekibin güzel enerjisiyle ısındıklarını söyleyerek şartlara aldırmadan performanslarını sergilediler.
"Samimi bir senaryo çok güldüm ve koşa koşa geldim. Oyunculuk benim için çok zor. Şarkı ezberlemek kolay ama senaryoda diyalog ezberlemek çok zor. Şanslıyım ki yılların oyuncularının olduğu bu ekiple her şey çok organik beni de özgür bıraktılar doğaçlama yaptım ful organik her şey. Bomba gibi bir bölüm oldu herkes çok eğlendi, dans etti" dedi.
"Oyunculuğa geldik az kalsın ev alıyorduk! şaka bir yana düşünüyorum çok güzel hem bu ekip hem de Yeşilyurt köyü... Daha önce oyunculuk yaptım ama en çok diyaloğumun olduğu proje bu oldu. Burası çok güzel bir yer oyuncular ve ekip için aşırı huzurlu 2 gündür çok güzel çalıştık tüm konserlerimde hep bu ekip çalışabilirim çok pozitifler ne olursa olsun. 2020 uğurum Kalk Gidelim oldu" diye konuştu.
"Sanat hayatımın 40. yılını ve yeni yılı Kalk Gidelim ekibi ile kutladık biz çok eğlendik seyirciye de geçeceğini umuyorum. Bu Ümit Besen çok komik. Bizi ağırlayan yapımcı Eyüp Üstün ve Staff film ekibine çok teşekkür ederim. Bana hiç değişmediğimi söylüyorlar tüm enerjimi sevenlerden alıyorum onlara borçluyum. 2020’de 40. Yıl konserleri yapmayı planlıyorum. Herkese yeni yılda önce sağlık sonra mutluluk diliyorum" dedi.
"Çok samimi bir dizi 93 bölüm sürmesi bu durumu kanıtlıyor. Tekrar gelip içinde yer almaktan keyif duyacağım çok eğlendiğim bir çekim oldu. Her oyuncunun içinde şarkı söylemek her şarkıcının içinde de oyunculuk yapmak var. Ben hep kendimi oynadım. İnsanın kendisini oynaması da çok zor" dedi.
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