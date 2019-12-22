Kalk Gidelim dizisinin yılbaşı özel bölümünde hangi ünlüler var?

Sürprizleri, komedisi, terapi etkisi ve sıcacık aile hikayesiyle her Cumartesi saat 20:00’de TRT1 ekranlarında seyircisiyle buluşan Kalk Gidelim dizisi, 4 büyük sanatçı ile yeni yılınızı neşelendiriyor.

Türkiye’nin Trt1 ekranlarında en çok sevilen, çay demleyip ailece izlenilen “Kalk Gidelim” dizisinin yılbaşı özel bölümüne ünlü akın etti. Hande Yener, İrem Derici, İlyas Yalçıntaş ve Ümit Besen hem oyunculuk hünerlerini gösterdiler hem de şarkılarıyla konser vererek Yeşilyurt Köyü’nü coşturdular. Ünlüler soğuk havaya rağmen ekibin güzel enerjisiyle ısındıklarını söyleyerek şartlara aldırmadan performanslarını sergilediler.

HANDE YENER: "KOŞA KOŞA GELDİM"

"Samimi bir senaryo çok güldüm ve koşa koşa geldim. Oyunculuk benim için çok zor. Şarkı ezberlemek kolay ama senaryoda diyalog ezberlemek çok zor. Şanslıyım ki yılların oyuncularının olduğu bu ekiple her şey çok organik beni de özgür bıraktılar doğaçlama yaptım ful organik her şey. Bomba gibi bir bölüm oldu herkes çok eğlendi, dans etti" dedi.

İREM DERİCİ: "AZ KALSIN EV ALIYORDUK"

"Oyunculuğa geldik az kalsın ev alıyorduk! şaka bir yana düşünüyorum çok güzel hem bu ekip hem de Yeşilyurt köyü... Daha önce oyunculuk yaptım ama en çok diyaloğumun olduğu proje bu oldu. Burası çok güzel bir yer oyuncular ve ekip için aşırı huzurlu 2 gündür çok güzel çalıştık tüm konserlerimde hep bu ekip çalışabilirim çok pozitifler ne olursa olsun. 2020 uğurum Kalk Gidelim oldu" diye konuştu.