Kalk Gidelim ekibinden yeni dizi! Kalk Gidelim Eve Ne zaman başlıyor?

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm oyuncuların kendi evlerinde, kendi çekimlerini yaptığı "Kalk Gidelim Eve" adlı dizinin çalışmalarına başlandı.

Dizinin yapımcısı Eyüp Üstün, yeni projeyle ilgili şunları söyledi:

"Öncelikle, ülke olarak evde kaldığımız bu süreçte dizimizin sevenlerine müjdeyi verebiliriz. Dizimiz yeni versiyonuyla kesintisiz olarak devam edecek. 'Kalk Gidelim Eve' isimli yeni dizimizin çekimlerinde, biz oyuncularımıza teknik malzeme sağlıyoruz ve onlar da çekimlerin büyük çoğunluğunu kendi evlerinden yapıyorlar."

"Bazı oyuncularımızın çekimle ilgili zorlandığı sahnelerde onlara bir arkadaşımız yardımcı oluyor. Tabi ki devletimizin belirttiği ve başta sosyal mesafe kuralı olmak üzere tüm sağlık tedbirlerine uyuyoruz. Yönetmenimiz Mustafa Şevki Doğan çekim anında oyuncularımıza uzaktan görüntülü bağlanarak yönlendirmelerini yapıyor. Bizim farkımız, çekimi oyuncu yapıyor ama sahneyi yönetmenimiz yönetiyor. Biz çekimi oyuncuya bıraktık, yönetimi değil. Bence Dünyada ilk olan sistem bu.."