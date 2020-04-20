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Kalk Gidelim ekibinden yeni dizi! Kalk Gidelim Eve Ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 20.04.2020 22:11 | Son Güncelleme

TRT 1 Ekranlarında 3 sezon boyunca yayınlanan 'Kalk Gidelim' dizisinin sevenlerine müjde geldi. Dizinin sevenleri 'Kalk Gidelim Eve' isimli yeni versiyon bölümlerle diziyi izlemeye kesintisiz olarak devam edecekler.

Kalk Gidelim ekibinden yeni dizi! Kalk Gidelim Eve Ne zaman başlıyor?

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm oyuncuların kendi evlerinde, kendi çekimlerini yaptığı "Kalk Gidelim Eve" adlı dizinin çalışmalarına başlandı.

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Dizinin yapımcısı Eyüp Üstün, yeni projeyle ilgili şunları söyledi:

"Öncelikle, ülke olarak evde kaldığımız bu süreçte dizimizin sevenlerine müjdeyi verebiliriz. Dizimiz yeni versiyonuyla kesintisiz olarak devam edecek. 'Kalk Gidelim Eve' isimli yeni dizimizin çekimlerinde, biz oyuncularımıza teknik malzeme sağlıyoruz ve onlar da çekimlerin büyük çoğunluğunu kendi evlerinden yapıyorlar."

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"Bazı oyuncularımızın çekimle ilgili zorlandığı sahnelerde onlara bir arkadaşımız yardımcı oluyor. Tabi ki devletimizin belirttiği ve başta sosyal mesafe kuralı olmak üzere tüm sağlık tedbirlerine uyuyoruz. Yönetmenimiz Mustafa Şevki Doğan çekim anında oyuncularımıza uzaktan görüntülü bağlanarak yönlendirmelerini yapıyor. Bizim farkımız, çekimi oyuncu yapıyor ama sahneyi yönetmenimiz yönetiyor. Biz çekimi oyuncuya bıraktık, yönetimi değil. Bence Dünyada ilk olan sistem bu.."

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Başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Sever, Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Aslı Omağ, Hayrettin, Kerim Yağcı, Alper Saylık, Can Kıran, Sena Çakır, Ali Dinç , Dilara Gül Demiral ve Bayazıt Gülercan'ın paylaştığı “Kalk Gidelim Eve” ilk bölümüyle 24 Nisan Cuma akşamı saat 21.30’da TRT1 ekranlarında başlıyor.

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