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Kalkan-34 operasyonlarında 48 göçmen kaçakçısı ve 904 göçmen yakalandı!

07.12.2024 09:35
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göçmen kaçakçılığı suçları kapsamında düzenlenen Kalkan-34 operasyonları hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya operasyonlarda 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 904 düzensiz göçmen yakalandığını duyurdu.

Kalkan-34 operasyonlarında 48 göçmen kaçakçısı ve 904 göçmen yakalandı!

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen Kalkan-34 operasyonlarında yakalananlar hakkında bilgi verdi. Ülke genelinde düzenlenen 'Kalkan-34' operasyonlarında 15'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 904 düzensiz göçmenin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

ali yerlikaya

"Ülke genelinde düzenlenen “KALKAN-34” operasyonlarında 15’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam:
48 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve
904 düzensiz göçmen yakalandı

81 ilimizde 270 adet mobil göç noktası aracımız hizmet veriyor. Mobil göç noktasında: GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, göç uzmanlarımız ve tercüman bulunuyor. Yanında kimliği ya da pasaportu olmayan yabancının durumunu; Mobil Göç Noktası araçları vasıtasıyla hızlı ve kolay bir şekilde kontrol ediyoruz.

Bu uygulamayla, bir taraftan düzensiz göçle sahada büyük bir mücadele verirken; diğer taraftan da ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıları ve turistleri rahatsız etmiyoruz.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında;

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383 bin 969 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Yapılan denetimlerde;
28 bin 622 personel,
9 bin 36 ekip ile
5 bin 760 noktada;

4 bin 528 metruk bina,
8 bin 72 umuma açık yer,
439 terminal ve
5 bin 906 diğer yerler

olmak üzere toplam 18 bin 945 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum."

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
göçmen Ali Yerlikaya göçmen kaçakçılığı
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