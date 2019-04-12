Kalkan bolluğu balıkçının yüzünü güldürdü

SİNOP (AA) - 15 Nisan'da sona erecek av sezonu öncesi Karadenizli balıkçıların yüzü, bol miktarda avlanan kalkan balığıyla güldü.

Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına takılan kalkan balıkları, kilogramları 125 ila 170 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

Kentte 30 yıldır balıkçılık yapan Mehdi Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, av yasağının sona ermesine çok az bir süre kaldığını hatırlattı.

Kısır geçen bir dönemde kalkan balığının bollaşmasının kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Yıldız, "Çok güzel bir kalkan avcılığı oldu. Allah yüzümüzü güldürdü." dedi.

Yıldız, kalkan balığının diğer balık türlerine oranla genelde az avlandığına dikkati çekerek, "Zaman zaman avcılığı artabiliyor. O dönemlerden birine denk geldik. Tanesi 15 kilogram gelen kalkan avladık. Fiyat bakımından biraz pahalı ancak yine de vatandaşın ilgisi var. Özellikle büyük restoranlar ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Yıldız, 15 kilogramlık kalkan balığının 2 bin liradan satıldığını sözlerine ekledi.

