Kalkık kaş ve çekik gözler için toksin uygulaması

Günümüzdeki en trend estetik operasyonlardan biri Bella Eyes operasyonu. Bella Eyes denince aklımıza kalkık kaşlar, çekik gözler ve anlamlı bakışlar geliyor.

TOKSİN UYGULAMASIYLA ÖMÜR BOYU KALICILIĞA SAHİP OLUYOR

Kaş düşüklüğünde dinamik bakışlara sahip olmak için bu operasyon yapılmaktadır. Gözlerin çekik olduğu ancak kaşlarda ufak bir dokunuşa gerek duyulduğu durumlarda toksin uygulaması yapılmaktadır.

4-5 AY SONRA TEKRARLANIYOR

Toksin uygulamaları 4-5 ay sonra tekrarlanması gerekiyor ancak Bella Eyes uygulaması ömür boyu kalıcılığa sahip olmaktadır. Bu yüzden ameliyatlı çözümler kalkık kaş ve çekik gözlere sahip olmak için daha çok tercih ediliyor.

