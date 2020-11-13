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Kalkık kaş ve çekik gözler için toksin uygulaması

13.11.2020 14:47 | Son Güncelleme:
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Kalkık kaş ve çekik gözler son zamanların trendleri arasında yer alıyor. Çoğu kadının hayalindeki görünümün tamamlayıcısı olan Kalkık kaş ve çekik gözlere nasıl sahip olunur sorusunu Güzellik Danışmanı Şehnaz Askeroğlu cevaplıyor.

Günümüzdeki en trend estetik operasyonlardan biri Bella Eyes operasyonu. Bella Eyes denince aklımıza kalkık kaşlar, çekik gözler ve anlamlı bakışlar geliyor.

TOKSİN UYGULAMASIYLA ÖMÜR BOYU KALICILIĞA SAHİP OLUYOR

Kaş düşüklüğünde dinamik bakışlara sahip olmak için bu operasyon yapılmaktadır. Gözlerin çekik olduğu ancak kaşlarda ufak bir dokunuşa gerek duyulduğu durumlarda toksin uygulaması yapılmaktadır.

4-5 AY SONRA TEKRARLANIYOR

Toksin uygulamaları 4-5 ay sonra tekrarlanması gerekiyor ancak Bella Eyes uygulaması ömür boyu kalıcılığa sahip olmaktadır. Bu yüzden ameliyatlı çözümler kalkık kaş ve çekik gözlere sahip olmak için daha çok tercih ediliyor.

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