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Kalkınma ajanslarına tazekan geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 10:00 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2020 yılında kalkınma ajanslarına 191 personel alınacağını belirterek, “İnsan kaynaklarımızı güçlendirecek bu yeni adımımız, kalkınma ajanslarına tazekan olacak” dedi.Kalkınma ajanslarının bakanlığın koordinasyonunda faaliyet gösterdiğini kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 191 yeni personelin 125’inin uzman pozisyonunda görev yapacağını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2020 yılında kalkınma ajanslarına 191 personel alınacağını belirterek, “İnsan kaynaklarımızı güçlendirecek bu yeni adımımız, kalkınma ajanslarına tazekan olacak” dedi.
Kalkınma ajanslarının bakanlığın koordinasyonunda faaliyet gösterdiğini kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 191 yeni personelin 125’inin uzman pozisyonunda görev yapacağını bildirdi. Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalkınma ajanslarımızı daha da güçlendiriyoruz.125’i uzman olmak üzere 191 yeni çalışma arkadaşı arıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Varank, 125 uzmanın, üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, şehir, bölge-planlama, hukuk ve sosyoloji bölümü mezunlarından seçileceğini ifade ederek, başvuruların, http://sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet sitesinden yapılacağını belirtti.

Yerel potansiyeli harekete geçiriyor
2006 yılında ilk olarak İzmir ve Çukurova kalkınma ajansları kurulmuştu. 2008 ve 2009 yıllarında yurt sathına yayılan ajansların sayısı 26’ya çıktı. Ajanslar; kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, yerel potansiyeli harekete geçirmek ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla faaliyet gösteriyor.

Tematik ve sektörel araştırmalar
Bölgesel önceliklere göre finansal destekler sağlayan ajanslar, faaliyet gösterdikleri bölgelerin yatırım potansiyellerini tespit ediyor, yurt içinde ve yurt dışında yatırımcılara tanıtım ve rehberlik yapıyor. Ajanslar ayrıca, yaptıkları tematik ve sektörel araştırmaları, ilgili kesimlerin hizmetine de sunuyor.

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