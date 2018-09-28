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Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılıyor (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.09.2018 14:44 | Son Güncelleme

Emeklilik hakkı kazanan Banka personelinin emekli ikramiyelerine yüzde 30 ila yüzde 50 arasında teşvik verilecek - İş Kanunu'na tabi çalışmak istemeyen Banka personeline ilişkin işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülecek

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi kapsamında, emeklilik hakkı kazanan Banka personelinin emekli ikramiyelerine yüzde 30 ila yüzde 50 arasında teşvik verilecek.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'ne göre, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılacak.

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinde, 1 Ocak 2021'den itibaren İş Kanunu'na tabi olmayan personel çalışamayacak.

Bankanın yeniden yapılanma sürecinde, İş Kanunu'na tabi çalışmak istemeyen personel yürürlük tarihinden itibaren yapılacak ilk Genel Kurul tarihini takip eden 90 gün içinde Bankaya bildirimde bulunacak.

Söz konusu personel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bir kamu kurumunda göreve başlatılıncaya kadar Bankanın ihtiyaç duyduğu uygun işlerde görevlendirilecek. Bu personel, Banka Yönetim Kurulu kararlarına istinaden 30 Eylül 2020'ye kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilen personelin Bankada herhangi bir statüde tekrar istihdamı mümkün olmayacak.

Bankaca isimleri bildirilen personelin atama teklifleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'a göre kura usulüyle gerçekleştirilecek.

Personelin nakledileceği kadro ve pozisyonlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına atama tekliflerinin yapıldığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılacak.

Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç 15 gün içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilecek. Bu fıkra kapsamında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı yönlendirmeye ilgisine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Banka yetkili olacak.

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun'un Geçici 2'nci maddesi kapsamında istihdam edilen personelden, bu madde uyarınca nakledileceklere kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeyecek ve kıdem tazminatına esas hizmet süreleri emekli ikramiyesi veya iş sonu tazminatının hesabında sayılacak.

İş Kanunu'na tabi çalışmak istemeyen personelin, Bankada çalışmaya devam ettirildikleri sürece mevcut statüleri ve unvanlarına ilişkin sosyal ve özlük haklarıyla istihdamlarına devam edilecek. Bu kapsamdaki personel ile devlet memurları için uygulanan yıllık artış oranları emsal alınmak suretiyle sözleşme yapılacak.

Banka personelinden emeklilik hakkını kazananlardan 180 gün içinde emeklilik başvurusunda bulunanların emekli ikramiyeleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yaş haddinden emekliliğine 1 yıldan daha az süre kalanlar hariç olmak üzere, yaş haddinden emekliliğine en fazla 3 yıl kalanlar için yüzde 30, yaş haddinden emekliliğine 3 yıldan fazla, 5 yıldan az kalanlar için yüzde 40, yaş haddinden emekliliğine 5 yıl ve daha fazla kalanlar için yüzde 50 fazla ödenecek.

Yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek kanun hükümlerini cumhurbaşkanı yürütecek.

(Bitti)

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