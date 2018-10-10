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Kalkınma Bankasını yeniden yapılandıran teklif TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2018 23:22 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan: - "Kalkınma Bankasının adının 'Yandaş Kalkındırma Bankası' olarak değiştirilmesini öneriyorum. Yandaş olmadığınız sürece kredi alma ihtimaliniz yok" - MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy: - "Duracak, vakit kaybedecek zamanımız yok. Gayretimiz Türkiye'yi çağlar ötesine taşıyacak adımları atmaktır"

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Temel kanun olarak görüşülen teklifin birinci bölümü üzerinde partisi adına söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Kalkınma Bankasının bir yatırım bankası haline dönüştürülmesinden yana olduklarını ancak tasarının içeriğinin açık olmadığını söyledi.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy da Türkiye'nin kalkınmasına yönelik her türlü çalışmayı destekledikleri gibi bu teklifi de desteklediklerini belirterek, "Duracak, vakit kaybedecek zamanımız yok. Gayretimiz Türkiye'yi çağlar ötesine taşıyacak adımları atmaktır." diye konuştu.

MHP olarak istikrarlı ekonomik büyümenin sağlanmasını, üretilen değerden her kesimin pay almasını sağlayan sosyal refah düzeyinin oluşturulmasını hedeflediklerini dile getiren Ersoy, teklifi bu nedenlerle desteklediklerini ifade etti.

HDP Grubu adına söz alan Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Kalkınma Bankasının bölgesel kalkınmaya yönelik olarak yapılandırılması gerektiğini ancak teklifte tanımlanan bankanın buna yönelik olmadığını ileri sürdü.

Paylan, "Kalkınma Bankasının adının 'Yandaş Kalkındırma Bankası' olarak değiştirilmesini öneriyorum. Yandaş olmadığınız sürece kredi alma ihtimaliniz yok." ifadesini kullandı.

Bankaya İşsizlik Sigortası Fonundan kaynak aktarılacağını ileri süren Paylan, "Kalkınma Bankasının yapılandırılmasına yönelik kararın açıklanmasının ardından hisselerinin değeri 5 liradan 51 liraya yükseldi." dedi. Paylan, bu durumun manipülasyon olduğunu ve inceleme başlatılması gerektiğini öne sürdü.

CHP Grubu adına Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de Türkiye'nin ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, asgari ücretlilerin enflasyon karşısında ezilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Bu arada CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, komisyon sırasında TBMM Bütçe Başkan Yardımcısının oturduğunu ifade ederek, "TBMM Bütçe Başkanlığının Kalkınma Bankası Kanunu ile ne alakası var?" sözleri üzerine, TBMM Başkanvekili Levent Gök, bu kişiyi Genel Kurul Salonundan çıkardığını açıkladı.

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Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal HDP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Garo Paylan Kalkınma Bankası

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