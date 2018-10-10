Kalkınma Bankasını yeniden yapılandıran teklif TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler sürüyor.
Temel kanun olarak görüşülen teklifin birinci bölümü üzerinde partisi adına söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Kalkınma Bankasının bir yatırım bankası haline dönüştürülmesinden yana olduklarını ancak tasarının içeriğinin açık olmadığını söyledi.
MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy da Türkiye'nin kalkınmasına yönelik her türlü çalışmayı destekledikleri gibi bu teklifi de desteklediklerini belirterek, "Duracak, vakit kaybedecek zamanımız yok. Gayretimiz Türkiye'yi çağlar ötesine taşıyacak adımları atmaktır." diye konuştu.
MHP olarak istikrarlı ekonomik büyümenin sağlanmasını, üretilen değerden her kesimin pay almasını sağlayan sosyal refah düzeyinin oluşturulmasını hedeflediklerini dile getiren Ersoy, teklifi bu nedenlerle desteklediklerini ifade etti.
HDP Grubu adına söz alan Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Kalkınma Bankasının bölgesel kalkınmaya yönelik olarak yapılandırılması gerektiğini ancak teklifte tanımlanan bankanın buna yönelik olmadığını ileri sürdü.
Paylan, "Kalkınma Bankasının adının 'Yandaş Kalkındırma Bankası' olarak değiştirilmesini öneriyorum. Yandaş olmadığınız sürece kredi alma ihtimaliniz yok." ifadesini kullandı.
Bankaya İşsizlik Sigortası Fonundan kaynak aktarılacağını ileri süren Paylan, "Kalkınma Bankasının yapılandırılmasına yönelik kararın açıklanmasının ardından hisselerinin değeri 5 liradan 51 liraya yükseldi." dedi. Paylan, bu durumun manipülasyon olduğunu ve inceleme başlatılması gerektiğini öne sürdü.
CHP Grubu adına Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de Türkiye'nin ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, asgari ücretlilerin enflasyon karşısında ezilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.
Bu arada CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, komisyon sırasında TBMM Bütçe Başkan Yardımcısının oturduğunu ifade ederek, "TBMM Bütçe Başkanlığının Kalkınma Bankası Kanunu ile ne alakası var?" sözleri üzerine, TBMM Başkanvekili Levent Gök, bu kişiyi Genel Kurul Salonundan çıkardığını açıkladı.
Osman Müftüoğlu'nu ağlatan soru! CNN Türk yayınında duygusal anlar
Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir
Denizli'nin Kale ilçesini ayağa kaldıran olay! Tehlikeli Suriyeli gerilimi
İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde
Kayseri'de motosikletin arkasına bağladığı kafeste kadın taşıyan adam gündemi sarstı!
İkisi de kadın! 'Bu da benden sana hediye olsun' deyip...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt
Amazon İstanbul'da çalışacak yazılım mühendisi arıyor!
Bakanlıktan hayati uyarı, sakın yemeyin! 'İhtiyaç halinde 114'ü arayın'
OnePlus 6T ne zaman geliyor? Heyecan yaratan gelişme...
Okuyucu Yorumları 0 yorum