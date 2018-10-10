Kalkınma Bankasını yeniden yapılandıran teklif TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Temel kanun olarak görüşülen teklifin birinci bölümü üzerinde partisi adına söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Kalkınma Bankasının bir yatırım bankası haline dönüştürülmesinden yana olduklarını ancak tasarının içeriğinin açık olmadığını söyledi.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy da Türkiye'nin kalkınmasına yönelik her türlü çalışmayı destekledikleri gibi bu teklifi de desteklediklerini belirterek, "Duracak, vakit kaybedecek zamanımız yok. Gayretimiz Türkiye'yi çağlar ötesine taşıyacak adımları atmaktır." diye konuştu.

MHP olarak istikrarlı ekonomik büyümenin sağlanmasını, üretilen değerden her kesimin pay almasını sağlayan sosyal refah düzeyinin oluşturulmasını hedeflediklerini dile getiren Ersoy, teklifi bu nedenlerle desteklediklerini ifade etti.

HDP Grubu adına söz alan Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Kalkınma Bankasının bölgesel kalkınmaya yönelik olarak yapılandırılması gerektiğini ancak teklifte tanımlanan bankanın buna yönelik olmadığını ileri sürdü.