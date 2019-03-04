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"Kalkınma yerelde başlar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 20:57 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kebapçıda mangal başına geçti - Sarıeroğlu: - "Kalkınma yerelde başlar. Yerelle merkezin uyumu güçlü olursa ülkemizin, illerimizin önüne kimse set çekemez" - "İnşallah 31 Mart'ı zaferle atlattıktan sonra 1 Nisan sabahı istikrarın devam ettiği bir Türkiye'de, 4-5 sene boyunca sadece ülkemizin gelişmesi, 82 milyon vatandaşımızın refahı, zenginleşmesi, ferahı için var gücümüzle çalışmak istiyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "İnşallah 31 Mart'ı zaferle atlattıktan sonra 1 Nisan sabahı istikrarın devam ettiği bir Türkiye'de, 4,5 sene boyunca sadece ülkemizin gelişmesi, 82 milyon vatandaşımızın refahı, zenginleşmesi, ferahı için var gücümüzle çalışmak istiyoruz." dedi.

Sarıeroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adana'nın Ceyhan ilçesinde Özdemir Sabancı Bulvarı'nda davul ve zurna ile karşılandı.

Seçim otobüsünden vatandaşları selamlayan Sarıeroğlu, daha sonra Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Sarıeroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile partilerinin adayı Ceyhan Belediye Başkan Vekili Ali Alper Boydak'a oy istedi.

Vatandaşlara halka tatlı dağıtan Sarıeroğlu, bir kebapçıda da mangal başına geçti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde seçim bürosu açılışına katılan Sarıeroğlu, seçime sayılı günler kaldığını söyledi.

Adana'nın her köşesini milletvekilleri, başkan ve meclis üyesi adaylarıyla gezdiklerini kaydeden Sarıeroğlu, Cumhur İttifakı'nın hem Adana'da hem de Türkiye'de zaferle sonuca ulaşacağına inandığını kaydetti.

Sarıeroğlu, tüm oylara talip olduklarını ifade ederek, "Cumhur İttifakı ile birleştirdiğimiz gönüllerimiz, hayallerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda Adana'nın yıllardır arzu ettiği o uyumu inşallah sağlamış olacağız. Ali Alper başkanımız Ceyhan'da, Hüseyin başkanımız Adana'da, bizler de onların işlerinin takibini Ankara'da yaparak, inşallah Adana'yı büyüteceğiz, geliştireceğiz ve önünü açacağız. Adana'yı marka şehir haline getirmenin sözünü veriyoruz." diye konuştu.

Tarihi günlerden geçildiğine dikkati çeken Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Bir yandan terörle mücadelemize devam ederken bir yandan da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi çekemeyenlerin ülkemize yönelik ekonomik saldırılarıyla karşı karşıya kaldık. Diğer taraftan bölgemizde yaşanan gelişmeleri görüyorsunuz. 16 yıldır büyük bir mücadeleyle yol yürüyoruz. Allah'a çok şükür ülkemizi 3,5 kat büyütmüşüz. Gelişmelerimiz, yatırımlarımız milletin önünde. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın garantisidir. Kalkınma yerelde başlar. Yerelle merkezin uyumu güçlü olursa ülkemizin, illerimizin önüne kimse set çekemez. Bu amacımız, gayemiz. İnşallah 31 Mart'ı zaferle atlattıktan sonra 1 Nisan sabahı istikrarın devam ettiği bir Türkiye'de, 4-5 sene boyunca sadece ülkemizin gelişmesi, 82 milyon vatandaşımızın refahı, zenginleşmesi, ferahı için var gücümüzle çalışmak istiyoruz."

Sarıeroğlu, Türkiye'nin 1 Nisan sabahı kaosa uyanmasını bekleyenlerin olduğunu belirterek, "Rabb'im, milletimiz buna izin vermeyecek. Adana ve Türkiye her şeyin en güzelini hak ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın gece, gündüz çalışması, işte bu güzelliklerle ülkemizi, milletimizi buluşturmak için." ifadelerini kullandı.

Açılışa, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve Ceyhan Belediye Başkan Vekili Ali Alper Boydak da katıldı.

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