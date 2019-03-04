"Kalkınma yerelde başlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "İnşallah 31 Mart'ı zaferle atlattıktan sonra 1 Nisan sabahı istikrarın devam ettiği bir Türkiye'de, 4,5 sene boyunca sadece ülkemizin gelişmesi, 82 milyon vatandaşımızın refahı, zenginleşmesi, ferahı için var gücümüzle çalışmak istiyoruz." dedi.

Sarıeroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adana'nın Ceyhan ilçesinde Özdemir Sabancı Bulvarı'nda davul ve zurna ile karşılandı.

Seçim otobüsünden vatandaşları selamlayan Sarıeroğlu, daha sonra Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Sarıeroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile partilerinin adayı Ceyhan Belediye Başkan Vekili Ali Alper Boydak'a oy istedi.

Vatandaşlara halka tatlı dağıtan Sarıeroğlu, bir kebapçıda da mangal başına geçti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde seçim bürosu açılışına katılan Sarıeroğlu, seçime sayılı günler kaldığını söyledi.

Adana'nın her köşesini milletvekilleri, başkan ve meclis üyesi adaylarıyla gezdiklerini kaydeden Sarıeroğlu, Cumhur İttifakı'nın hem Adana'da hem de Türkiye'de zaferle sonuca ulaşacağına inandığını kaydetti.