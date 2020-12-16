Kalkmak üzere olan uçağın kanadına çıktı

Cumartesi günü McCarran Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan olayda, Las Vegas'tan Oregon eyaletindeki Portland şehrine gidecek uçağın pistteki son hazırlıkları yapılıyordu.

Alaska Airlines'a ait uçağın pilotu, tam kalkışa geçmek üzereyken bir adamın uçağın kanadına çıktığını fark etti ve kontrol kulesiyle irtibata geçti.

Las Vegas polisinin açıklamasında, havayolu yetkililerinin de yardımıyla ekiplerin kimliği açıklanmayan adamı yakalayarak gözaltına aldığı belirtildi.

Havayolu sözcüsü Joe Rajchel, adamın pist etrafındaki çitlerden atlayarak içeri girdiğini tespit ettiklerini söyledi.

Uçaktaki yolculardan Brooke Knight’ın kamerasına yansıyan görüntülerde, adamın kanatta biraz oturduktan sonra uç kısma doğru yürümeye başladığı görülüyor.

Daha sonra adam ayakkabı ve çoraplarını çıkararak kanadın uç kısmına tırmanmaya çalışırken polisler yanına yaklaşıyor.

Adam bir süre sonra kanattan kayıp yere düşüyor ve ekipler tarafından yakalanıyor.

Uçaksa yaşanan olayın ardından kapsamlı bir arama için biniş kapısı bölümüne geri gitti.

