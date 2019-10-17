"Yaralıları hastaneye götürdük. Ben de yaralandım ama ilk başta hissetmiyordum. Sonra kendimin yaralandığını hissettim, yere çöktüm ve kalkamadım."

Patlamada kendisinin de yaralandığını, sağlık ekipleri ve karakolu aradıklarını ifade eden Güzel, şöyle dedi:

Vatandaşları geri döndürmek için arkalarından koştuklarını anlatan Güzel, daha sonra ikinci patlamanın meydana geldiğini, bu sırada çevresindeki herkesin yere düştüğünü anlattı.

Saldırıda yaralanan ve tedavisi Kızıltepe Devlet Hastanesinde süren güvenlik korucusu Bedrettin Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde bir anda patlama sesi geldiğini, sivillerin patlamanın olduğu yere koştuğunu belirtti.

DİYARBAKIR/MARDİN (AA) - Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırılarda yaralananlar ve şehit yakınları terörü kınadı.

Başta Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Mustafa Yaman olmak üzere kendilerini yalnız bırakmayan devlet yetkililerine teşekkür eden Güzel, "Vatan sağ olsun. Mehmetçiklerimiz sınırda 7 gün 24 saat nöbetteler. Allah onlardan razı olsun bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar." dedi.

- "İnşallah bunların sonu gelecek"

Saldırıda kardeşi yaralanan Necmettin Güzel de köyün yakınlarında otururken patlama sesiyle irkildiklerini, apar topar havanların atıldığı yere gittiklerini belirterek, ''Kalleşçe sivilleri hedef alıyorlar. Çoluk çocuk hayvan herkesi hedef alıyorlar. Bu kalleşçe. İnşallah bunların sonu gelecek. Bu siyonist rejimin sonu gelecek." diye konuştu.

Kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür eden Güzel, ''Askerlerimiz, orada operasyonda. Biran önce orada terörü bitirecekler.'' değerlendirmesinde bulundu.

- "Havan mermisi bir ailenin içine düştü"

Saldırıda şehit olan 7 çocuk babası Halil Türkoğlu (55) ve yeğeni Bedran Türkoğlu'nun (18) yakınları, Kızıltepe ilçesine bağlı İpek Mahallesi'nde taziye evinde başsağlığı ziyaretlerini kabul ediyor.