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"Kalleşçe sivilleri hedef alıyorlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 11:36 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sivillere yönelik havan mermili saldırılarında yaralananlar ile şehit yakınları teröre tepki gösterdi - Saldırıda yaralanan güvenlik korucusu Bedrettin Güzel: - "Görevimin başında olacağım. Her zaman devletimizin yanındayız. Vatan sağ olsun" - Saldırıda kardeşi yaralanan Necmettin Güzel: - "Kalleşçe sivilleri hedef alıyorlar. Çoluk çocuk hayvan herkesi hedef alıyorlar. İnşallah bunların sonu gelecek"

DİYARBAKIR/MARDİN (AA) - Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırılarda yaralananlar ve şehit yakınları terörü kınadı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sivillere yönelik düzenlediği havanlı saldırıda yaralananların tedavisi Diyarbakır ve Mardin'deki hastanelerde sürüyor.

- "Her zaman devletimizin yanındayız"

Saldırıda yaralanan ve tedavisi Kızıltepe Devlet Hastanesinde süren güvenlik korucusu Bedrettin Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde bir anda patlama sesi geldiğini, sivillerin patlamanın olduğu yere koştuğunu belirtti.

Vatandaşları geri döndürmek için arkalarından koştuklarını anlatan Güzel, daha sonra ikinci patlamanın meydana geldiğini, bu sırada çevresindeki herkesin yere düştüğünü anlattı.

Patlamada kendisinin de yaralandığını, sağlık ekipleri ve karakolu aradıklarını ifade eden Güzel, şöyle dedi:

"Yaralıları hastaneye götürdük. Ben de yaralandım ama ilk başta hissetmiyordum. Sonra kendimin yaralandığını hissettim, yere çöktüm ve kalkamadım."

Başta Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Mustafa Yaman olmak üzere kendilerini yalnız bırakmayan devlet yetkililerine teşekkür eden Güzel, "Vatan sağ olsun. Mehmetçiklerimiz sınırda 7 gün 24 saat nöbetteler. Allah onlardan razı olsun bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar." dedi.

- "İnşallah bunların sonu gelecek"

Saldırıda kardeşi yaralanan Necmettin Güzel de köyün yakınlarında otururken patlama sesiyle irkildiklerini, apar topar havanların atıldığı yere gittiklerini belirterek, ''Kalleşçe sivilleri hedef alıyorlar. Çoluk çocuk hayvan herkesi hedef alıyorlar. Bu kalleşçe. İnşallah bunların sonu gelecek. Bu siyonist rejimin sonu gelecek." diye konuştu.

Kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür eden Güzel, ''Askerlerimiz, orada operasyonda. Biran önce orada terörü bitirecekler.'' değerlendirmesinde bulundu.

- "Havan mermisi bir ailenin içine düştü"

Saldırıda şehit olan 7 çocuk babası Halil Türkoğlu (55) ve yeğeni Bedran Türkoğlu'nun (18) yakınları, Kızıltepe ilçesine bağlı İpek Mahallesi'nde taziye evinde başsağlığı ziyaretlerini kabul ediyor.

Halil Türkoğlu'nun kardeşi Mecid Türkoğlu, acılarının büyük olduğunu ve bunun ancak paylaşarak hafifleyebileceğini dile getirdi.

Saldırı anını anlatan Türkoğlu, "Patlama sesi gelince koştuk, kimse yaralanmamıştı. Ben de 'Kaçın bunlar bir tane daha atacaklar.' dedim. Tam o sırada ikincisi atıldı. İkincisi tam kalabalığın içine düştü. Ağabeyim ve yeğenim hayatını kaybetti. Ağabeyimin çocukları da yaralı. Havan mermisi bir ailenin içine düştü.'' diye konuştu.

- Bisikletle gezdiği sırada saldırıya maruz kalmış

Saldırıda yaralanan 11 yaşındaki İbrahim Yılmaz ve 36 yaşındaki Hayriye Türkoğlu'nun sevk edildikleri Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri yoğun bakım servisinde devam ediyor.

Yılmaz'ın babası Seyfettin Yılmaz, "Oğlumun eli dikildi. Ama eskisi gibi olmayacak. Daha 11 yaşında ve 6. sınıf öğrencisi. Oğlum bisikletle gezdiği sırada havan mermisinin bir parçası koluna isabet etmiş. Allah yardım etsin. Acımız çok büyük." ifadesini kullandı.

Suriye tarafından terör örgütü PKK/PYD-YPG mensuplarınca Mardin'in Kızıltepe ilçesinin Taşlıca ve Otluk kırsal mahallelerine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu 2 kişi şehit olmuş, 12 kişi yaralanmıştı.

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