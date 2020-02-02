HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kalorifer kazanı patladı, alevlerden aracını kurtarmak isteyen kadın yaralandı

Kalorifer kazanı patladı, alevlerden aracını kurtarmak isteyen kadın yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 23:58 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, kalorifer kazanının patlaması sonucu alevlerin sıçradığı 2 katlı evde yangın çıktı.

Kalorifer kazanı patladı, alevlerden aracını kurtarmak isteyen kadın yaralandı

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, kalorifer kazanının patlaması sonucu alevlerin sıçradığı 2 katlı evde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, alevler arasında garajdan kurtarmak istediği otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada kaza yapan Hatice Polat (55), yaralandı.
​Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Ciritdüzü köyünde meydana geldi. Avni Polat'a ait 2 katlı evin alt katındaki kalorifer kazanının patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı. Alevlerin hızla yayılması üzerine korku ve panik yaşayan ev sakinleri, kendilerini dışarı atıp, itfaiyeden yardım istedi. Alevler arasında evin altındaki garajdan kurtarmak istediği otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada kaza yapan Hatice Polat (55), yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Hatice Polat, ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve emekli hemşire olduğu öğrenilen Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Evde hasara neden olan yangınla ilgili, inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kalorifer kazanı patladı, alevlerden aracını kurtarmak isteyen kadın yaralandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Komşusunun kuşunu tüfekle öldürdü, gözaltına alındıKomşusunun kuşunu tüfekle öldürdü, gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Londra'da terör saldırısı! Saldırgan öldürüldü

Londra'da terör saldırısı! Saldırgan öldürüldü

Flaş koronavirüs açıklaması: İzole ettik

Flaş koronavirüs açıklaması: İzole ettik

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Evinin terasında fena yakalandı

Evinin terasında fena yakalandı

Koronavirüs ile ilgili yeni gelişme: Hastalarda iyileşme görüldü

Koronavirüs ile ilgili yeni gelişme: Hastalarda iyileşme görüldü

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Asker eğlencesinde 'düzgün oynamama' kavgası: 1 kişi bıçakla yaralandı

Asker eğlencesinde 'düzgün oynamama' kavgası

Böyle vicdansızlık görülmedi! Mehtap'a çarpıp kaçtı, lastiğe sıkışan montunu çöpe attı

Mehtap'a çarpıp kaçtı, lastiğe sıkışan montunu çöpe attı

Hatay'da komşusunun kuşunu tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı

Komşusunun kuşunu tüfekle öldürdü, gözaltına alındı

Trabzon'da koronavirüs ihbarı polisi harekete geçirdi

Trabzon'da koronavirüs ihbarı polisi harekete geçirdi

Hakkari'de bir göçmen donarak hayatını kaybetti

Yürüyüş yapan köylüler buldu! Donarak hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.