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Kalorifer kazanı patladı, ardiye alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 23:23 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, kalorifer kazanının patlaması sonucu çıkan yangında ardiye alev alev yandı.

Kalorifer kazanı patladı, ardiye alev alev yandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, kalorifer kazanının patlaması sonucu çıkan yangında ardiye alev alev yandı.
Olay saat 22.00 sıralarında, Çilimli Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Kerim Özdemir'e ait iki katlı evin yanında bulunan ardiyenin içindeki kalorifer kazanının patlaması sonucu yangın çıktı. Alev alev yanan ardiyenin yanında bulunan elektrik telleri de koparak etrafa ateş saçtı. Yangın eve de sıçradı. Çilimli ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ardiye kullanılmaz hale gelirken, ev de hasar gördü. Olay yerine gelen Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz yangında mağdur olan aileye destek olacaklarını söyledi.
Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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Kalorifer kazanı patladı, ardiye alev alev yandıKalorifer kazanı patladı, ardiye alev alev yandıKalorifer kazanı patladı, ardiye alev alev yandı

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