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Kalorifer kazanına düşen yavru kedi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 14:03 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, kullanılmayan kalorifer kazanına düşerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kalorifer kazanına düşen yavru kedi kurtarıldı

Emre SAÇLI /SALİHLİ (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, kullanılmayan kalorifer kazanına düşerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir binanın, kullanılmayan kalorifer kazanından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yavru kediyi mahsur kaldığı kalorifer kazanından çıkarttı. Kurtarılan kedi, sokağa bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Kalorifer kazanına düşen yavru kedi kurtarıldı

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