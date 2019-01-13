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Kalorifer kazanından çıkan yangın evi yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 12:59 | Son Güncelleme

BOLU merkeze bağlı Oğuldoruk köyünde İsmail Gücüyener'e ait 2 katlı ev, kalorifer kazanından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kalorifer kazanından çıkan yangın evi yaktı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU merkeze bağlı Oğuldoruk köyünde İsmail Gücüyener'e ait 2 katlı ev, kalorifer kazanından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Saat 11.30 sıralarında, Oğuldoruk köyünde İsmail Gücüyener'e ait 2 katlı evin bitişiğinde bulunan ahşap çatılı bölümdeki kalorifer kazanı yanmaya başladı. Yangın kısa sürede eve sıçradı. Evde eşi Sevim Gücüyener ve oğlu ile birlikte yaşayan İsmail Gücüyener, alevleri fark edip dışarı çıktı. Durum Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Aile bireyleri ve köylüler yanan evi panik içinde izledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Kalorifer kazanından çıkan yangın evi yaktıKalorifer kazanından çıkan yangın evi yaktıKalorifer kazanından çıkan yangın evi yaktıKalorifer kazanından çıkan yangın evi yaktı

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