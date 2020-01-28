HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kalorifer kazanından sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye başvurdu

Kalorifer kazanından sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 22:29 | Son Güncelleme

BURDUR'un Bucak ilçesinde umreden dönen çifti ziyarete giden farklı ailelerden 12 kişi, kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye başvurdu.

Kalorifer kazanından sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye başvurdu

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesinde umreden dönen çifti ziyarete giden farklı ailelerden 12 kişi, kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye başvurdu.
Çeltikçi’ye bağlı Bağsaray köyünde umreden gelen Halil Özel ve Keziban Özel çiftini ziyarete gelen farklı ailelerden 12 kişi mide bulantısı, baş dönmesi gibi rahatsızlıklardan dolayı Bucak Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan muayene sonucu hastaneye başvuranların karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadıkları tespit edildi.
Çiftin evindeki kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazının zehirlenmeye neden olduğu belirlendi. Hastaneye başvuranların sağlık durumunu iyi olduğu, müşahede amaçlı acil servis polikliniklerinde tutulduğu kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Kalorifer kazanından sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye başvurdu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ayvanın ilk defa duyacağınız faydalarıAyvanın ilk defa duyacağınız faydaları
Lenfositlerin kandaki değeri kaç olmalı?Lenfositlerin kandaki değeri kaç olmalı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ortadoğu Planı' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ortadoğu Planı' tepkisi

Bezoz'dan sonra şimdi de Boris Johnson! Hackleme girişiminin arkasından yine Prens Selman çıktı

Prens Selman uslanmıyor! Bezoz'dan sonra şimdi de Boris Johnson

Bolu’da alev alev yanan kafeterya küle döndü

Kafeterya alev topuna döndü! Bolu'da korkutan yangın

Prof. Dr. Naci Görür'den Marmaris depremi ile ilgili açıklama: Sarı faya dikkat

Prof. Dr. Naci Görür'den deprem açıklaması! 'Sarı faya dikkat'

İstanbul depreminde en fazla hangi ilçeler etkilenecek? İşte ilçe ilçe risk haritası!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den çarpıcı deprem yorumu

Tunç Soyer’den çarpıcı deprem yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.