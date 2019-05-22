Kalorifer kazanını parçalarken yangın çıktı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, yazlıkçıların kullandığı sitenin kalorifer kazanı yerinden sökülmek için oksijen kaynağıyla kesilince yangın çıktı. İtfaiye, yangını büyümeden söndürdü.

Darıca Bayramoğlu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Marmara Sokak’ta bulunan ve yazlıkçıların kullandığı sitede bugün işçiler, uzun zamandır kullanılmayan kalorifer kazanını sökmek için çalışma başlattı. Ancak oksijen kaynağı kullanılarak yapılan söküm sırasında kazanda biriken yağlar tutuştu. Yangını söndürmeye çalışan işçiler, başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

