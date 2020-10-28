HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kalorifer koronavirüs bulaş riskini artırıyor mu? Dikkat çeken uyarı

Kalorifer koronavirüs bulaş riskini artırıyor mu? Dikkat çeken uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 11:38 | Son Güncelleme

Evlerde kalorifer kullanımıyla ilgili çok önemli bir uyarı geldi. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Evlerde kaloriferleri bir süre sonra yakacağız. Evlerde havanın kurumasına izin vermemek gerekiyor. Çünkü kuru havada partiküller daha çok havada asılı kaldığı için haliyle virüs aşağı doğru düşmüyor, bulaş ihtimali artıyor" dedi.

Kalorifer koronavirüs bulaş riskini artırıyor mu? Dikkat çeken uyarı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, koronavirüste günlük hasta sayısının 2 binden fazla, aktif hasta sayısının da 30 binden fazla olduğunu, 8 aylık süre içerisinde 10 bine yakın vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı. Prof. Dr. İlhan, "Sosyal işlerimizde, sosyal faaliyetlerimizde kalabalıktan olabildiğince uzak durmamız gerekiyor. Bunun için Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması iyi bir uygulama. Örneğin; hafta sonu dışarı çıkmak istiyorsanız çocuklarınızla, ailenizle, eşinizle, dostunuzla HES uygulamasından bakarak neresi açık renk gözüküyorsa o tarafa doğru yönelmek gerekiyor. Zaman aslında çok bir araya gelme zamanı değil" dedi.

'EVDE HAVANIN KURUMASINA İZİN VERMEYİN'

Prof. Dr. İlhan, kalabalıklardan kaçınmak gerektiğine vurgu yaparak, "Taze hava ile iklimlendirilen yerlerde bulunmak gerekiyor. Sabah trafikte gözlemliyoruz, gerek toplu taşımada olsun, gerek kişisel araçlarda olsun, gerek servis araçlarında hepsinin camları tam kapalı. En azından varsa tavan havalandırmaları, camların zaman zaman açılıp kapatılmasıyla mutlaka taze hava girişine izin vermek gerekiyor. Virüs gücünü kalabalıktan ve insanların bir araya gelmesinden alıyor. Şu dönem özellikle temiz hava çok daha önem arz edecek. Evlerde kaloriferleri bir süre sonra yakacağız, belki bazı şehirlerde yanmaya başladı. Evlerde havanın kurumasına izin vermemek gerekiyor. Evlerde havanın daha nemli olmasına izin vermek gerekiyor. Çünkü kuru havada partiküller daha çok havada asılı kaldığı için haliyle virüs aşağı doğru düşmüyor, bulaş ihtimali artıyor" diye konuştu.

VELİLERE UYARI

Prof. Dr. İlhan, okullarda çocukların çok büyük çoğunluğunun maske takmakta sorun yaşamadığını, maske takmanın yanı sıra el hijyeni kurallarına uyduklarını belirtti. Okul dışında çocuklarını bekleyen velilere yönelik uyarılarda bulunan Prof. Dr. İlhan, "Velilerin okul çıkışında pek fiziksel mesafeye uymadıklarını görüyoruz. Çocuk kapıdan öğretmene teslim edildikten sonra ve okul bahçesine girdikten sonra dışarıda kalabalık yapmanın çok bir anlamı yok. Velilerimizden buna dikkat etmelerini çok istiyoruz. Maske takmaları, fiziksel mesafeye uygun davranmaları gerekiyor. Çocuğumuzu bırakıp biraz öteye doğru gidelim ya da beklerken fiziksel mesafeye uyacak şekilde çocuğumuzu bekleyelim. Çünkü o sırada beklerken bile virüs bulaşı yüksek miktarda gerçekleşebilir. Çocuklarımıza; maske takmazsak bu işin üstesinden gelemeyeceğimizi, fiziksel mesafeye uymamız gerektiğini, kalem silgi alışverişi yapmamız gerektiğini, bu dönemin böyle bir dönem olduğunu kendisinin de bu mücadeleye katılarak hem Türkiye'deki hem dünyadaki mücadeleye destek sağlayacağını söylememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi yok! Görenler hayran kalıyorBöylesi yok! Görenler hayran kalıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Dondurma paketini açınca hayatının şokunu yaşadıDondurma paketini açınca hayatının şokunu yaşadı
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle
Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle
TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
Konya'da anne kıza araç içinde infaz! Dehşet gece de sürdü
Konya'da anne kıza araç içinde infaz! Dehşet gece de sürdü
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Bayraktar açıkladı! İşte SİHA'ların yerlilik oranı
Bayraktar açıkladı! İşte SİHA'ların yerlilik oranı
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Diğer Haberler
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı: Hiç beklemeden geçilmeli
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
İçişleri duyurdu: Yıldırım-14 Zori Operasyonu başladı
İçişleri duyurdu: Yıldırım-14 Zori Operasyonu başladı
Kandili mesajları 2020: Mübarek Mevlid kandili için en güzel uzun, resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları!
Mübarek Mevlid kandili için mesajlar
Kocaeli'de kangal dehşeti! 8 yaşındaki Batuhan ölümden döndü, 52 dikiş atıldı
Kocaeli'de kangal dehşeti!
Çin'den gelen aşı için gönüllü olan profesöre ikinci doz yapıldı
Çin'den gelen aşı için gönüllü olan profesöre ikinci doz yapıldı
Mevlid Kandili'inde okunacak dualar... Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili'nin önemi nedir?
Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.