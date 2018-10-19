HABER

Kalorifer peteği çalanlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 16:18 | Son Güncelleme

BARTIN İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yaptığı operasyonla kalorifer petekleri çalan 3 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.

Ayhan ACAR BARTIN, (DHA)- BARTIN İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yaptığı operasyonla kalorifer petekleri çalan 3 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Bartın Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları şikayet üzerine kent merkezinde 3 şahsı 2 ay boyunca fiziki ve teknik takibe aldı. Savcıktan alınan arama kararı ile yapılan baskında E.B, F.B ve O.K?nin evlerine sığınaklarına yapılan baskında kalorifer petekleri, çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi, kablo ele geçirildi. Şahısların çaldıkları malzemeleri satılacak olanlar ile bir kısmını da presleyerek, hurdacılara sattıkları tespit edildi. Şahısların takibe alan ekipler hırsızlık anlarında güvenlik kameralarını da yönlerini değiştirdikleri de tespit edildi.Şüphelilerin karakolda sorgulamaların devam ederken, çalınan malzemelerin ise sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

PARTNERTepeye merdiven dayadı! Fenomen isim yok artık dedirttiTepeye merdiven dayadı! Fenomen isim yok artık dedirtti
Arabasına taş atanı yakalamak için inince...Arabasına taş atanı yakalamak için inince...
Bolu'da otomobil takla attı: 2 yaralıBolu'da otomobil takla attı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bütçe tasarısında alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı yolda

Bütçe tasarısında alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı yolda

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu

Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu

Arabasına taş atanı yakalamak için inince...

Arabasına taş atanı yakalamak için inince...

'Çocuklar benden değil' dedi öldürdü! Mahkemede şok sonuç

'Çocuklar benden değil' dedi öldürdü! Mahkemede şok sonuç

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Kadıköy'deki ünlü gece kulübündeki akılalmaz kazada flaş gelişme

Kadıköy'deki ünlü gece kulübündeki akılalmaz kazada flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.