Kalorifer peteği çalanlar yakalandı

Ayhan ACAR BARTIN, (DHA)- BARTIN İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yaptığı operasyonla kalorifer petekleri çalan 3 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Bartın Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları şikayet üzerine kent merkezinde 3 şahsı 2 ay boyunca fiziki ve teknik takibe aldı. Savcıktan alınan arama kararı ile yapılan baskında E.B, F.B ve O.K?nin evlerine sığınaklarına yapılan baskında kalorifer petekleri, çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi, kablo ele geçirildi. Şahısların çaldıkları malzemeleri satılacak olanlar ile bir kısmını da presleyerek, hurdacılara sattıkları tespit edildi. Şahısların takibe alan ekipler hırsızlık anlarında güvenlik kameralarını da yönlerini değiştirdikleri de tespit edildi.Şüphelilerin karakolda sorgulamaların devam ederken, çalınan malzemelerin ise sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.
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