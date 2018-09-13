Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da polis ekiplerinin düzenlediği kumar operasyonunda, bir işyerinin kalorifer peteğinin arkasında gizli geçit bulundu. Delinen duvardan, kumar oynayanların kaçtığı belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Ali Paşa Mahallesi Devlet Hatun Caddesi'nde tombala adı altında kumar oynatıldığı öne sürülen bir işyerine baskın düzenledi. Yapılan aramada kalorifer peteğinin arkasındaki duvarın delinmiş olduğu belirlendi. Delilen duvardan polis baskınları sırasında içeride kumar oynayan kişilerin kaçtıkları belirlenirken burada tombala makinesi ile katlar ele geçirildi. Polisler, işyeri sahibi ile birlikte 8 kişiyi gözaltına aldı.
FOTOĞRAFLI
ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?
PKK'lı teröristler, çaldıkları kuzu etini pişirirken baskın yemiş
Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü
Deniz kenarında bulup eve getirdi, ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!
Bursa'da mide bulandıran olay! Öldürülmeden önce eve kamera koymuş
Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!
43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi!
Ölmeden önce son fotoğraf!
CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!
Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum