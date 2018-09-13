HABER

Kalorifer peteğinin arkasında gizli geçit bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 21:19 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da polis ekiplerinin düzenlediği kumar operasyonunda, bir işyerinin kalorifer peteğinin arkasında gizli geçit bulundu.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da polis ekiplerinin düzenlediği kumar operasyonunda, bir işyerinin kalorifer peteğinin arkasında gizli geçit bulundu. Delinen duvardan, kumar oynayanların kaçtığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Ali Paşa Mahallesi Devlet Hatun Caddesi'nde tombala adı altında kumar oynatıldığı öne sürülen bir işyerine baskın düzenledi. Yapılan aramada kalorifer peteğinin arkasındaki duvarın delinmiş olduğu belirlendi. Delilen duvardan polis baskınları sırasında içeride kumar oynayan kişilerin kaçtıkları belirlenirken burada tombala makinesi ile katlar ele geçirildi. Polisler, işyeri sahibi ile birlikte 8 kişiyi gözaltına aldı.

PARTNERDoğanın devleriDoğanın devleri
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimiBursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi
Bursa'da Suriyeli gerginliğiBursa'da Suriyeli gerginliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

Ece Erken'den Nihat Doğan yorumu: Bizim de bildiğimiz çok şey var

Ece Erken'den Nihat Doğan yorumu: Bizim de bildiğimiz çok şey var

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti

Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iğrenç olay! Sapık böyle yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iğrenç olay! Sapık böyle yakalandı

Teneke kutudan bakın ne yaptı

Teneke kutudan bakın ne yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.