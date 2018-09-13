Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da polis ekiplerinin düzenlediği kumar operasyonunda, bir işyerinin kalorifer peteğinin arkasında gizli geçit bulundu. Delinen duvardan, kumar oynayanların kaçtığı belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Ali Paşa Mahallesi Devlet Hatun Caddesi'nde tombala adı altında kumar oynatıldığı öne sürülen bir işyerine baskın düzenledi. Yapılan aramada kalorifer peteğinin arkasındaki duvarın delinmiş olduğu belirlendi. Delilen duvardan polis baskınları sırasında içeride kumar oynayan kişilerin kaçtıkları belirlenirken burada tombala makinesi ile katlar ele geçirildi. Polisler, işyeri sahibi ile birlikte 8 kişiyi gözaltına aldı.
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