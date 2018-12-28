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Kaloriferci, gazinodaki yatakhanede ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 12:49 | Son Güncelleme

BARTIN'da, gazinoda kalorifercilik yapan Recep Kaplan (58), iş yerindeki yatakhanede ölü bulundu.

Kaloriferci, gazinodaki yatakhanede ölü bulundu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, gazinoda kalorifercilik yapan Recep Kaplan (58), iş yerindeki yatakhanede ölü bulundu. Kaplan'ın rahatsızlık nedeniyle öldüğü sanılırken, soruşturma başlatıldı.
Çaydüzü Mahallesi'nde bulunan gazinoda kaloriferci olarak çalışan Recep Kaplan, bu sabah iş yerindeki yatakhanede ölü bulundu. İş yerine gelen çalışanların fark etmesi üzerine, polise haber verildi. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunurken, Kaplan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Kaplan'ın rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdiği sanılırken, yapılacak otopsi sonucu kesin ölüm nedeni belli olacak. Recep Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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