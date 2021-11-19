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Kalp atış hızının yavaş olması ani ölüme sebep olabilir!

19.11.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener, nabzın düşük atması yani Bradikardi olarak adlandırılan hastalığın kontrol altına alınmazsa bayılma nöbetleri, kalp yetmezliği, kalp krizi ve akabinde ani ölümlere neden olabileceğini belirtti.

Kalp atış hızının yavaş olması ani ölüme sebep olabilir!

Kalp atışının uçtaki atardamarlardan hissedilmesine nabız denir. Nabız sayısının dakikada 60’ın altına düşmesi nabzın düşük olması anlamına gelmektedir. Düşük nabza da tıpta bradikardi adı verilir. Bradikardi, yavaş atan kalp anlamına gelmektedir. Tehlike sınırı kalp atış hızının 40’lara kadar düşmesiyle gerçekleşir.

BRADİKARDİ BELİRTİLERİ

  • Baş dönmeleri
  • Aşırı halsizlik, bayılma
  • Kaslarda meydana gelen kramplar
  • Soğuk ve aşırı terleme
  • Göz kararması

Bradikardi tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Kontrol altına alınmazsa bayılma nöbetleri, kalp yetmezliği, kalp krizi ve akabinde ani ölümlere neden olabilmektedir.

BRADİKARDİ NEDENLERİ

  • Yaşlılık
  • Damar tıkanıklığı
  • Hipertansiyon
  • Doğumsal kalp bozuklukları
  • Kalp krizi kaynaklı kalp dokusunun zarar görmesi
  • Kalp ameliyatı sonrası oluşabilecek komplikasyonlar
  • İlaç veya bal zehirlenmesi

BRADİKARDİ TEDAVİSİ

Bradikardi tedavisinde belirtilerin fark edilip neden olan hastalıkların kontrol altına alınması gerekmektedir. Ayrıntılı muayene ve testler sonucunda uygun tedavi yöntemine başlanır.

Bradikardiyi önlemenin en iyi yolu kalp hastalıklarından korunmaktır.

Düzenli yapılan egzersizler, sağlıklı beslenerek ideal kilonuzu korumak ve vücudunuza zarar verecek sigara, alkol ve uyuşturucu gibi etkenlerden uzak durarak kalp hastalıkları riskinizi en aza indirebilirsiniz.

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