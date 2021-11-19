Kalp atış hızının yavaş olması ani ölüme sebep olabilir!

Kalp atışının uçtaki atardamarlardan hissedilmesine nabız denir. Nabız sayısının dakikada 60’ın altına düşmesi nabzın düşük olması anlamına gelmektedir. Düşük nabza da tıpta bradikardi adı verilir. Bradikardi, yavaş atan kalp anlamına gelmektedir. Tehlike sınırı kalp atış hızının 40’lara kadar düşmesiyle gerçekleşir.
Bradikardi tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Kontrol altına alınmazsa bayılma nöbetleri, kalp yetmezliği, kalp krizi ve akabinde ani ölümlere neden olabilmektedir.
Bradikardi tedavisinde belirtilerin fark edilip neden olan hastalıkların kontrol altına alınması gerekmektedir. Ayrıntılı muayene ve testler sonucunda uygun tedavi yöntemine başlanır.
Bradikardiyi önlemenin en iyi yolu kalp hastalıklarından korunmaktır.
Düzenli yapılan egzersizler, sağlıklı beslenerek ideal kilonuzu korumak ve vücudunuza zarar verecek sigara, alkol ve uyuşturucu gibi etkenlerden uzak durarak kalp hastalıkları riskinizi en aza indirebilirsiniz.
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