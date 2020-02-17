HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kalp çarpıntısı tedavisinde ilaç kullanamayanlara ablasyon yöntemi

Kalp çarpıntısı tedavisinde ilaç kullanamayanlara ablasyon yöntemi

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.02.2020 14:00 | Son Güncelleme

Kalp çarpıntısının ciddi bir kalp hastalığı belirtisi olduğunu söyleyen İskenderun Gelişim Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Akçakoyun, kalp çarpıntısının başka rahatsızlıklara da yol açabileceğini söyledi. Doç. Dr. Mustafa Akçakoyun,, kalp çarpıntısı tedavisinde ilaç kullanmak istemeyenler için en etkili tedavi yönteminin ablasyon olduğunun da altını çizdi. İşte kalp çarpıntısı tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Kalp çarpıntısı tedavisinde ilaç kullanamayanlara ablasyon yöntemi

Doç. Dr. Mustafa Akçakoyun, kalp çarpıntısının, yapısal hastalığı olanlarda daha ciddi bir tehdit unsuru olduğunu belirterek, “Kalp çarpıntısıyla birlikte; tansiyon düşüklüğü ve ciddi solunum sıkıntısı yaşanıyorsa, bu durumun muhakkak araştırılması gerekmektedir. Çünkü kalp ritminin yüksek hızda devam etmesi, kalbin kasılma fonksiyonunda ciddi sorunlara ve hatta kalp yetersizliğine dahi neden olabilmektedir. Bununla birlikte kalbin kulakçık kısımlarından kaynaklanan, atrial fibrilasyon denilen ritm problemi; şeker hastalığı, hipertansiyon gibi başka risk faktörlerinin de etkisiyle kalp içinde pıhtı oluşturarak, felç geçirme gibi birçok soruna yol açabiliyor” açıklamasında bulundu.

Sık sık kalp çarpıntısı yaşayan, ilaç kullanmak istemeyen veya ilaçtan dolayı yan etki meydana gelen hastalarda ablasyon yönteminin, en etkili tedavi yöntemi olduğunu belirten Doç. Dr. Mustafa Akçakoyun, şunları kaydetti:

“Kalp çarpıntısının tedavisinde, eğer hastanın altta yatan başka bir rahatsızlığı varsa bazen bu rahatsızlığı tedavi etmek, çarpıntı sorununu da ortan kaldırır. Ancak bazı hastalarda ilaçla veya elektrofizyolojik tedavi gibi daha ileri işlemler gerekmektedir. Özellikle son yıllarda büyük gelişmeler gösteren ve çarpıntının türüne göre sorunu yüzde 70’den yüzde 95’e yakın bir başarıyla tedavi eden ablasyon yöntemiyle çarpıntı problemi sonlandırılmaktadır. Kalp çarpıntısı tedavisinde kullanılan yöntem olan ablasyon, temel olarak kalbin içerisinde ritm probleminin kaynaklandığı bölgenin ucu ısınan kateterler aracılığıyla uygulanır. Tedavi için öncelikle kasıktan toplardamarlar veya çarpıntıya neden olan sorun eğer kalbin solundaysa, o zaman atardamar yoluyla kalbe çeşitli kateterler yardımıyla girilip, çarpıntının tetiklenmesi sağlanır. Bu esnada alınan ölçümler ve manevralarla çarpıntının çıktığı bölgenin tespiti yapılır. Daha sonra bu bölge ısıtılarak çarpıntının oluşma mekanizması ortadan kaldırılmaya çalışılır.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte ideal kadın vücudu!İşte ideal kadın vücudu!
Kedi sahibi olmak, ruh sağlığına iyi geliyorKedi sahibi olmak, ruh sağlığına iyi geliyor
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kalp çarpıntısı sağlık kalp çarpıntısı tedavisi kalp çarpıntısı ilacı

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

Bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Ortadoğu gazetesi yayın hayatına son verdi

Ortadoğu gazetesi yayın hayatına son verdi

Güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihara kalkıştı

Güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihara kalkıştı

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü'nden 'koronavirüs' açıklaması

Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü'nden 'koronavirüs' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternet bağımlılığı ev kadınlarına da işledi

Günde 3 saat temizlik yapıyorlarsa 3 saat boyunca da...

Kedi sahibi olmak, ruh sağlığına iyi geliyor

Kedi sahibi olmak, ruh sağlığına iyi geliyor

Kaygı bozukluğu belirtilerine dikkat! Evham ile yaygın kaygı bozukluğunu ayırmak mümkün mü?

Evham sandığınız aslında yaygın kaygı bozukluğu olabilir

Boğaz ağrısı neden olur? Farenjit tedavisinde mutlaka uzmana başvurun

Uzmanlar uyarıyor: Evde iyileşmeyi beklemeyin

Ukrayna'dan gelen kanser hastası, Antalya'da yeniden doğdu

Tümörün yerini bile bulamamışlardı!

Bu besinler kışın sadece sağlığınızı değil cildinizi de koruyacak

Bu besinler kışın cildiniz için kalkan oluyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.