Kalp damar hastalığı nedir? Kalp damar hastalıkları belirtisi nedir? Kalp damar hastalıklarına karşı alınması gereken önlemler

Günümüzde kalp ve damar hastalıklarının her yaşta insanı etkilediğini belirten Doç. Dr. Cem Arıtürk, alınması gereken önlemleri sıraladı. İnsan, doğası gereği doğduğu andan itibaren yaşlanmaya başlıyor. Sürekli çalışan ve vücudun olmazsa olmaz tek organı olan kalp ile kalbin lojistik ortağı olan damarlar bu yıpranmadan en çok payını alanlar. Kalp ve damar hastalıkları açısından en önemli risk faktörlerinin başında gelen genetik altyapı ve ailesel faktörler, yaşlanma süreciyle birleşince hastalıkların ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor. Genetik alt yapı ile ailesel faktörler değiştirilemese de sonradan gelişebilecek risklerden uzak durarak kalp-damar sistemi hastalıklarından ve diğer sağlık sorunlarından korunmak mümkün.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Acıbadem Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk: “Dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan ve Türkiye’de yaklaşık olarak 4-5 milyon erişkini etkileyen “damar sertliği” (ateroskleroz) en önemli ve ölümcül kalp ve damar sistemi hastalığıdır. Endüstrileşmiş ülkelerde daha sıklıkla görülen kalp ve damar hastalıkları ile Finlandiya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde ve Japonya gibi Uzakdoğu ülkelerinde daha seyrek karşılaşılmaktadır. Eskiden aterosklerotik kalp ve damar hastalıkları, yaşlı insanların sorunu olarak bilinmekteydi. Ancak günümüzde; değişen yaşam koşulları, artan ve daha genç yaşta karşı karşıya kalınan risk faktörleri sebebi ile gençler de en az yaşlılar kadar kalp ve damar hastalıkları açısından tehlike altında.