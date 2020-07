Kalp-damar hastalığı olanlar dikkat! Sakatat tüketimi...

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Diyetisyen Rabia Özaslan; et tüketimi konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Kurban Bayramında özellikle kırmızı et tüketiminin yanı sıra tatlı ve şeker tüketiminin de arttığını kaydeden Özaslan; "Bu süreci sağlıklı geçirmek gereklidir. Kırmızı et bizim toplumumuz için önemlidir. Kırmızı et iyi bir protein olmasının dışında içerdiği çinko, fosfor, magnezyum, demir gibi mineraller ve B1, B6, B12 ve fosfor gibi vitaminler oldukça değerlidir. Bunları tüketmemiz gerekmektedir. Kırmızı et doymuş yağ kolesterol açısından da çok zengin bir besindir. Sağlık açısından bazı kişiler et tüketirken sağlını riske atabiliyor. Özellikle kalp-damar hastalığı riski olanlar, hipertansiyonu olanlar, kolesterol problemi olanların dikkat etmezlerse sağlıkları riske girebilir. Bu dönemde sakatat tüketimi de artmaktadır. Kalp-damar hastalığı olanlar kesinlikle sakatat tüketmemeli. Kolesterol problemi olanlar çok dikkat etmelidir. Bunun yanı sıra bayramlarda özellikle et kesiminde de dikkat edilmesi gerekiyor. Uygun koşullarda kesilmeyen etler tüberküloz, tenya gibi hastalık riski oluşturabiliyorlar. Bu yüzden dikkatli olmalıyız. Et kesildikten hemen sonra tüketimi, özellikle mide sorunu olan kişilerde sertlik şeklinde bir rahatsızlık yaratabilir. O nedenle et, 24 saat bekledikten sonra tüketmelidir. Etleri saklama parçaları küçük parçalar halinde kıyma ya da kuşbaşı şeklinde poşetlenip buzdolabında saklanabilir. Buzdolabında eksi 2 derecede 1-2 hafta derin dondurucuda eksi 18 santigrat derecede daha uzun süre saklanabilir. Et hazırlamada kullanılan kesme tahtaları ve bıçakları çok iyi temizlenmeden kullanılmamalıdır. Zira etten geçen bazı riskler, zehirlenmeye kadar giden çeşitli sorunlara yol açabilirler" dedi.