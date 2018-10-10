Kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltmak mümkün

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Uzmanlar, sağlıksız beslenme, hareketsizlik, tütün kullanımı ve tansiyon gibi temel risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla kardiyovasküler hastalık riskinin azaltabileceğini bildirdi. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Mayıs Ek Binası Kardiyoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Mustafa Can, diyet, fiziksel aktivite, tütün kullanımı ve tansiyon gibi temel risk faktörlerini kontrol etmenin, bireyin kardiyovasküler hastalık riskini azaltabildiğini söyledi. Can, kardiyovasküler hastalıkların bugün dünyadaki ölümlerin bir numaralı sebebi olduğunu ifade ederek, Türkiye'de, TÜİK verilerine göre, dolaşım sistemi hastalıklarına yakalanan hastalarda mortalite oranının, kalp hastaları ve serebrovasküler hastalıklar arasında en yüksek olduğunu aktardı. Ayrıca, 75 ila 84 yaş arasındaki hastalarda dolaşım sistemi hastalıklarının, 65-74 yaş arasındaki hastalarda ise kanser ve ilgili hastalıkların yaygın şekilde görüldüğüne işaret eden Can, dolaşım sistemi hastalıklarının önlenmesi için sigarayı bırakmanın, alkol tüketimini azaltmanın, daha fazla fiziksel aktivite yapmanın, daha fazla meyve ve sebze tüketmenin hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Mehmet Mustafa Can, kardiyovasküler hastalıkların hızındaki artışın ülkedeki hızlı yaşlanan nüfusa bağlı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin yaşlı nüfusunun oranı, son 5 yıl içinde yüzde 17,1 arttıktan sonra 2016 itibarıyla 6,6 milyon kişiye ulaştı.

Rakamlar, gittikçe daha fazla kişinin yerleşik bir yaşam tarzı izlediğini göstermektedir. Sağlık Bakanlığı, bu olguyla mücadele etmek, halkı sağlıksız atıştırmalıklardan kaçınmaya ve daha sağlıklı gıdalara ve rutin egzersizlere yöneltmeye teşvik etmeyi amaçlıyor." diye konuştu. Kardiyovasküler hastalar bakımından değiştirilebilir ve değiştirilemeyen risk faktörleri olduğunu anlatan Can, şu bilgileri verdi: "Etnik köken ve yaş modifiye edilemez ve değiştirilemez. Ancak tedavi edilebilir veya değiştirilebilir risk faktörleri, tütün, alkol kullanımı, yüksek tansiyon, kolesterol, diyabet, egzersiz ve diyettir.

Tansiyon algılanırsa ve kontrol altında tutulursa, hipertansiyon önlenebilir ve başarıyla tedavi edilebilir. Düzenli olarak yapılan egzersiz ve sağlıklı bir diyetle, kan lipit profilleri değiştirilebilir ve kolestrol kontrol edilebilir. Sigara içmenin azaltılması kardiyovasküler hastalık riskini de azaltır.

Ancak en büyük zorluk, kardiyovasküler hastalık ve hipertansiyon, tanı konmamış diyabet ve zayıf kolesterol gibi gizli bir belaya ilişkin bilinç eksikliğidir."

Can, Türkiye'nin sigarayla mücadelede önemli ülkeler arasında yer aldığını dile getirerek, sağlığın iyileştirilmesi, sigaranın azaltılması ve aktivitenin arttırılması için hedeflenen müdahalelere ihtiyaç olduğunu, bunların da kardiyovasküler hastalıklar ve riskleri hakkında farkındalık oluşturduğunu kaydetti. - Kalp sağlığı için 7 kurala dikkat Medicana Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Olcay da kalp damar hastalıklarının dünyada ölümlerin en başta gelen sebeplerinden olduğunu ifade etti. Amerikan Kalp Cemiyeti'nin herhangi bir kişinin basit ve ucuzca yapıp kalp damar hastalığı riskini ve kalp damar hastalıklarından ölme ihtimalini azaltacak yedi öneride bulunduğunu vurgulayan Olcay, bu önerilerden bir veya ikisiyle başlayıp tamamının uygulanmasının uzun ve üretken bir yaşam sürmeyi sağlanacağını söyledi. Doç. Dr. Ayhan Olcay, kalp sağlığı için dikkat edilmesi gereken yedi kural hakkında bilgi vererek, "Hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık ve inme için en büyük risk faktörüdür. Kan basıncı önerilen aralıkta kaldığı zaman kalp, damarlar ve böbrek üzerine düşen yük azalır böylece daha uzun yaşanır. Yüksek kolesterol da damarlarda plak oluşumuna ve sonrasında damarların tıkanarak kalp krizi ve inme geçirmeye neden olmaktadır. Kolesterol kontrol edildiğinde damarlara açık kalmak için yüksek şans verilmektedir." şeklinde konuştu.