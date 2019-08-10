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Kalp damarları ters olan Leo bebek, İstanbul'da ameliyat edilecek (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 19:27 | Son Güncelleme

ANNENİN SÖZLERİ YÜREK BURKTU İzmir'deki Onur Dalgıç ile Cemran Dalgıç'ın kalp damarları ters olarak doğan oğulları Leo, tedavi altında tutulduğu özel hastanede 112 acil servis ambulansı ile helikopter pisti bulunan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Leo, hastaneden çıkarılırken anne Cemran Dalgıç gözyaşlarına hakim olamadı.

Kalp damarları ters olan Leo bebek, İstanbul'da ameliyat edilecek (2)

ANNENİN SÖZLERİ YÜREK BURKTU
İzmir'deki Onur Dalgıç ile Cemran Dalgıç'ın kalp damarları ters olarak doğan oğulları Leo, tedavi altında tutulduğu özel hastanede 112 acil servis ambulansı ile helikopter pisti bulunan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Leo, hastaneden çıkarılırken anne Cemran Dalgıç gözyaşlarına hakim olamadı. "Lütfen sarsmayın" diyerek ağlayan Dalgıç, oğlunun ambulansa bindirildiği anlarda ayakta durmakta zorlandı. Dalgıç'ı yakınları sakinleştirdi. Leo, daha sonra hava ambulansı ile İstanbul’a nakledildi.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)
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Kalp damarları ters olan Leo bebek, İstanbul'da ameliyat edilecek (2)Kalp damarları ters olan Leo bebek, İstanbul'da ameliyat edilecek (2)Kalp damarları ters olan Leo bebek, İstanbul'da ameliyat edilecek (2)

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