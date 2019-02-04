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"Kalp durdurmadan bypass ameliyatı yapılabilir"

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.02.2019 15:39 | Son Güncelleme

Prof.

Prof. Dr. Civelek, çalışan kalpte bypass ameliyatının hastalara birçok avantaj sağladığını belirterek, "Bu cerrahi yöntem sayesinde hastaların ameliyat esnasında kalp akciğer aletine bağlanmalarına gerek kalmadı" dedi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Civelek, gelişen teknolojide bypass ameliyatları hakkında açıklama yaptı. Gelişen teknoloji ile beraber artık atan kalp durdurulmadan bypass ameliyatı gerçekleştirilebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Civelek, bu cerrahi yöntem sayesinde hastaların ameliyat esnasında kalp akciğer aletine bağlanmalarına gerek kalmadığını belirtti.

Çalışan kalpte bypass ameliyatında kalbin müdahale edilecek olan bölgesinin hareketinin azaltılmasının sağlandığını ve bu şekilde kalbin vücuda kan pompalamaya devam ederken bypass işleminin gerçekleştirilebildiğini belirten Prof. Dr. Ali Civelek, "Bu yöntem, eski yöntem açık kalp ameliyatlarına göre önemli avantajları bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ali Civelek, "Özellikle açık kalp ameliyatlarında kullanılan aorta kross-klemp uygulaması çalışan kalpte bypass ameliyatında yapılmamaktadır. Bu da kalpte operasyon sonrasında mikroemboli görülme riskini minimum seviyeye indirmektedir. Bu operasyon boyunca kan akımı kalp damarları içerisinde devam eder ve kalp fizyolojik bir şekilde korumaya alınır" şeklinde konuştu.

"Kalp-akciğer pompasına artık gerek yok"
Geleneksel yöntem açık kalp operasyonlarında kanın vücut içerisinde dolaşmaya devam edebilmesi için hastaların kalp-akciğer pompasına bağlanmak zorunda kaldıklarını, ancak bu pompanın ameliyat esnasında dolaşan kanı etkileyerek vücudun mekanizmalarını harekete geçirebildiğini ve bu durumun ameliyat sonrasında bazı önemli komplikasyonların meydana gelmesine neden olabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Ali Civelek, kalp-akciğer pompasının kullanımı sonucunda en çok meydana gelen rahatsızlıkların böbrek ve akciğer yetersizliği olduğunu dile getirdi.

Ayrıca pompa çalışırken kan basıncının düşürülmesi vücudun beyin, karaciğer, mide ve bağırsaklarında beslenme problemlerine neden olabildiğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Ali Civelek, çalışan kalpte yapılan koroner bypass ameliyatında ise kalp-akciğer pompası kullanılmadığı için bu risklerin de minimum seviyeye indirildiğine dikkat çekti.

Çalışan kalpte bypass ameliyatının yapılabileceği hasta grubu
Çalışan kalpte bypass ameliyatının, özellikle tercih edilmesi gereken bazı hasta tiplerinin bulunduğuna değinen Prof. Dr. Ali Civelek, bu hastaların kalp-akciğer pompasına bağlanmaya elverişli olmayan hastalar olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Ali Civelek, "Özellikle kalp kasılma fonksiyonlarında ileri seviyede azalma olan, daha önceden felç geçirmiş olan, kronik akciğer hastalığına sahip olan, ileri seviye böbrek yetersizliğine sahip olan hastalarda çalışan kalpte bypass ameliyatı tercih edilmelidir. Bu riskleri taşıyan hastaların kalp-akciğer pompasına bağlanması çoklu organ yetmezliği istenmeyen problemlere neden olabilmektedir" dedi.

Öncelikle operasyon esnasında kalbin kan ihtiyacının minimum seviyeye indirilmesi gerektiğinin ve çalışan kalpte bypass ameliyatının hastalara birçok avantaj sağladığının altını çizen Prof. Dr. Ali Civelek, bu ameliyat türünde kalp fonksiyonlarının daha iyi korunduğunu, iyileşme süresinin daha iyi ve kısa olduğunu, ayrıca hastaların hastaneden daha kısa sürede taburcu olabildiklerini belirterek sözlerini noktaladı.

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