Kalp hastaları aşı takvimini kaçırmamalı

Medline Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, sonbahar aylarında kronik kalp hastalarının grip ve zatürreye yakalanma riskinin hasta olmayanlara oranla 3 ila 10 kat arasında arttığını, bunun da ciddi riskleri beraberinde getirebileceğini söyleyerek, “Özellikle kalp yetmezliği olan hastaların Ekim ayı bitmeden grip ve zatürre aşısı yaptırmalarında fayda bulunmaktadır” dedi.

Prof. Dr. Katırcıbaşı, gripten korunmak için yapılması gereken ilk şeylerden birinin aşı olmak olduğunu belirterek, “Grip aşısı her yıl, bir önceki sene gribe neden olan virüsler göz önünde bulundurularak, bir sonraki yıl gribe neden olacak virüslere yönelik tahmin ile yeniden hazırlanır” diye konuştu.

Katırcıbaşı, ülkemizde kalp yetmezliği olan hasta grubunda grip aşısı olma oranının Avrupa ortalamasının çok altında kaldığını da kaydetti.

Zatürre kronik kalp hastalarını seviyor

Kronik kalp hastalıkları, KOAH, astım gibi hastalıkları olanların zatürreye yakalanma olasılıklarının arttığını ifade eden Prof. Dr. Katırcıbaşı, ayrıca 60 yaş üstü yetişkin bireylerde zatürreye yakalanma açısından en büyük handikapı kalp hastalıklarının oluşturduğunu, kalp hastalıklarından da en fazla risk yaratanın kronik kalp yetmezliği olduğunu belirtti.