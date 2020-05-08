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Kalp hastaları dikkat! Koronavirüs riski 3 kat daha fazla

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.05.2020 15:40 | Son Güncelleme

Kronik kalp sağlığı olan hastaların koronavirüs konusunda 3 kat daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bu bireylerin kesin izolasyon sağlamaları gerektiğine dikkat çekiyor. Karantina döneminde egzersiz ve fiziksel aktivitelerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, “Evde mutlaka egzersiz yapılmalı” uyarısında bulunuyor.

Kalp hastaları dikkat! Koronavirüs riski 3 kat daha fazla

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baltalı, Covid-19 salgınının kronik rahatsızlığı olan bireyler için farklı risklere sebep olduğunu belirterek özellikle kronik kalp rahatsızlığı bulunan hastaların dikkat etmesi gereken noktalara işaret etti.

YÜZDE 15 CİVARINDA KALP TUTULUMU OLABİLİYOR

Özellikle kalp krizi geçirmiş bireyler için çok daha tehlikeli bir eğilim olduğunu belirten Prof. Dr. Memet Baltalı, “Kalp hastalıkları yaşla birlikte artar. Belli bir yaş üzerinde olup aynı zamanda kronik kalp rahatsızlığı varsa bu çok ciddi sorunlara yol açabilir. Kalp hastalığı seyri esnasında kalp tutulumu olabiliyor, bu yüzde 10 -15 civarına çıkabiliyor. Kalp krizi geçirmiş olanlar, kalp yetmezliği mevcut olanlar daha ağır ve daha ciddi boyutta yaşayabiliyorlar” uyarısında bulundu.

KALP HASTALARI KENDİNİ İZOLE ETMELİ

İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını sürecinde kalp hastalarının kendilerini mümkün olduğu kadar izole etmeleri gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Baltalı, “Kalp hastalarının sosyal mesafe ve maske kullanımı el yıkama gibi tedbirlere özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Basitçe ifade etmek gerekirse sağlık problemi olmayanlar bir dikkat ederken, kalp hastaları bu dönemde üç kat daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor” diyor.

FİZİKSEL AKTİVİTE DEVAM ETMELİ

Evde oturanlar, evden çalışanlar için de kalp sağlığına dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Baltalı, “Bu çok ciddi bir durum. Evde olanlar bütün gün oturmamalı. Nasıl normalde sokakta dolaşıyorsanız evde de yürüyebilirsiniz, pilates gibi sporlar yapabilirsiniz, muhakkak hareket etmeniz gerekiyor. Bunun yanında sürekli evde olan bireyler yediklerine içtiklerine de dikkat etmeli. Çünkü evde oturunca daha fazla yemek yenilebilir. Fizik aktivitelerini pencereleri açarak evin içinde yarım saat kadar yapabilirler, çeşitli internet sitelerinde bu tarz spor egzersizleri olan platformlar var, bunlardan da faydalanarak her gün hareket etmeye özen göstermeliler” dedi.

SİGARAYA DİKKAT

Gençler için de benzer durumun söz konusu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Baltalı, “Bu tavsiyelerim gençler için de geçerli. Kalp sağlığına sadece ileri yaşta değil, her yaşta dikkat etmek gerekiyor. Covid-19’un kalbi tutma riski var. Genel kronik kalp hastalığı olanların zaten çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ama sağlıklı bireylerin de aynı hassasiyette olmaları ve özellikle sigara kullananların sigarayı bırakmaları çok önemli” dedi.

İLAÇ KULLANIMI AKSATILMAMALI

İçinde bulunduğumuz dönemde kalp ve tansiyon hastalarının ilaç kullanımına da dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Baltalı, “Covid-19 vakalarında ciddi kalp yetmezlikleri, miyokardit denilen kalp kasının tutulumu olabiliyor. Kronik kalp hastalarının, yüksek tansiyonu olan bireylerin ilaç kullanımında hiçbir değişiklik yapmamalı, düzenli ilaç kullanmaya devam etmeleri, tansiyonlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Doktorlarına danışmadan ilaç değişikliği asla yapmamaları gerekiyor. İhtiyaç duyuyorlarsa doktorları ile muhakkak görüşmeleri gerekiyor” uyarısında bulundu.


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