Kalp hastaları dikkat! Koronavirüs riski 3 kat daha fazla

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baltalı, Covid-19 salgınının kronik rahatsızlığı olan bireyler için farklı risklere sebep olduğunu belirterek özellikle kronik kalp rahatsızlığı bulunan hastaların dikkat etmesi gereken noktalara işaret etti.

YÜZDE 15 CİVARINDA KALP TUTULUMU OLABİLİYOR

Özellikle kalp krizi geçirmiş bireyler için çok daha tehlikeli bir eğilim olduğunu belirten Prof. Dr. Memet Baltalı, “Kalp hastalıkları yaşla birlikte artar. Belli bir yaş üzerinde olup aynı zamanda kronik kalp rahatsızlığı varsa bu çok ciddi sorunlara yol açabilir. Kalp hastalığı seyri esnasında kalp tutulumu olabiliyor, bu yüzde 10 -15 civarına çıkabiliyor. Kalp krizi geçirmiş olanlar, kalp yetmezliği mevcut olanlar daha ağır ve daha ciddi boyutta yaşayabiliyorlar” uyarısında bulundu.

KALP HASTALARI KENDİNİ İZOLE ETMELİ

İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını sürecinde kalp hastalarının kendilerini mümkün olduğu kadar izole etmeleri gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Baltalı, “Kalp hastalarının sosyal mesafe ve maske kullanımı el yıkama gibi tedbirlere özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Basitçe ifade etmek gerekirse sağlık problemi olmayanlar bir dikkat ederken, kalp hastaları bu dönemde üç kat daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor” diyor.