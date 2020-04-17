Kalp hastaları dikkat! Koronavirüsten korunmak için neler yapılmalı?

Koroner kalp hastalığı veya hipertansiyonu olan 65 yaşın üzerindekilerin enfekte olma riski ve hastalığı daha şiddetli yaşama ihtimallerinin yüksek olduğunu söyleyen Liv Hospital Ulus Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu kronik kalp ve tansiyon hastalarına dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN DÜZENLİ UYKU

Evde kalmanın çok önemli olduğu bu dönemde sağlıklı yaşam kurallarını hatırlamak ve hayatı buna adapte etmek özellikle kalp hastaları için büyük önem taşıyor. Öncelikle bağışıklık sistemini güçlendirmek için uyku düzeni sağlanmalı. Ardından fiziksel aktivite de evde devam ettirilmeli. Sağlıklı beslenme hem kalp sağlığı hem de güçlü bağışıklık için büyük önem taşıyor.

BELİRTİ VERMEYEN HASTALIK TAŞIYANLAR DA VAR

Bütün dünya son zamanların en büyük salgını Covid 19 ile güçlü bir mücadele veriyor. Virüsün dana fazla insana yayılmasını engellemek için uğraş veriyor. Enfeksiyon belirtisi olan ve tanı konmuş hasta kadar, tanı konmamış, belirti vermeyen ancak taşıyıcılık potansiyeli yüksek hastaların varlığını da unutmamak gerekiyor. Taşıyıcıların COV-SARS2 virüsünü yüksek riskli bir hastaya bulaştırması ile akut respiratuar distress sendromu denilen ölümcül bir tabloya neden olabilir.