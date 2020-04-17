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Kalp hastaları dikkat! Koronavirüsten korunmak için neler yapılmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.04.2020 12:03 | Son Güncelleme

Koronavirüs enfeksiyonunun kalp ve damar hastalarında tehlikeli sonuçlara yol açabileceğinin altını çizen uzmanlar, kalp ve damar hastası olan kişlerin daha bilinçli davranması gerektiğine dikkat çekiyor. Peki kalp ve damar hastalarının koronavirüsten korunmak için ne yapması gerekiyor?

Kalp hastaları dikkat! Koronavirüsten korunmak için neler yapılmalı?

Koroner kalp hastalığı veya hipertansiyonu olan 65 yaşın üzerindekilerin enfekte olma riski ve hastalığı daha şiddetli yaşama ihtimallerinin yüksek olduğunu söyleyen Liv Hospital Ulus Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu kronik kalp ve tansiyon hastalarına dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN DÜZENLİ UYKU

Evde kalmanın çok önemli olduğu bu dönemde sağlıklı yaşam kurallarını hatırlamak ve hayatı buna adapte etmek özellikle kalp hastaları için büyük önem taşıyor. Öncelikle bağışıklık sistemini güçlendirmek için uyku düzeni sağlanmalı. Ardından fiziksel aktivite de evde devam ettirilmeli. Sağlıklı beslenme hem kalp sağlığı hem de güçlü bağışıklık için büyük önem taşıyor.

BELİRTİ VERMEYEN HASTALIK TAŞIYANLAR DA VAR

Bütün dünya son zamanların en büyük salgını Covid 19 ile güçlü bir mücadele veriyor. Virüsün dana fazla insana yayılmasını engellemek için uğraş veriyor. Enfeksiyon belirtisi olan ve tanı konmuş hasta kadar, tanı konmamış, belirti vermeyen ancak taşıyıcılık potansiyeli yüksek hastaların varlığını da unutmamak gerekiyor. Taşıyıcıların COV-SARS2 virüsünü yüksek riskli bir hastaya bulaştırması ile akut respiratuar distress sendromu denilen ölümcül bir tabloya neden olabilir.

COVID-19 için ölüm riski yüksek olan hastalar:

1.65 yaş üstü

2.Kronik hastalığı olanlar

3.Bağışıklık sistemi zayıf olanlar

4.Yaştan bağımsız obezitesi olanlar (Özellikle vücut kitle indeksi 40 üzerinde olanlar)

HASTALIKLA MÜCADELEDE KALP DE EFOR HARCIYOR

Bilimsel raporlara göre hastaneye yatırılan COVID-19 hastalarının yaklaşık yüzde 40'ında kalp damar hastalığı veya beyin dolaşımında sorunlar (inme gibi) olduğu gözleniyor. Yine yatan hastaların önemli bir oranında hipertansiyon zemini olduğu da dikkat çekiyor. Virüsün ana hedefi akciğerler olsa da tüm vücudun oksijen ihtiyacını karşılamak için kalp önemli bir efor harcıyor. Akciğerin enfeksiyona bağlı yükü arttığında kalp sorunu olanlar bu artan eforla mücadele etmekte zorluklar yaşıyor.

DOKTORA DANIŞMADAN İLAÇ DEĞİŞTİRMEYİN

American College of Cardiology kalp hastalığı olanların güncel grip ve pnömoni aşılarını yaptırmasını öneriyor. Bu sayede COVİD-19’a eşlik edecek diğer zorlaştırıcı enfeksiyonların azaltabileceğini düşünüyor. Avrupa Kardiyoloji Derneği de şu anki bilgiler ışığında hiçbir tansiyon ilacının COVID-19 nedeniyle değiştirilmemesi gerektiğini özellikle vurguluyor.

KALP HASTALARI İÇİN 10 ÖNERİ

1.7 saat düzenli uyku uyuyun.

2.Su içmeyi ihmal etmeyin.

3.Evde hafif ağırlıklar kaldırarak kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Bunu haftada 3 gün 10’ar dakika yapmaya çalışın.

4.Her gün 15 dakika kaslarınızı esnetecek egzersizler yapın, bu süre zarfında nefes egzersizi de yapmaya gayret edin.

5.Tuz ve şeker tüketimini azaltın. Aşırı tuz ve şeker tüketimi bağışıklık sistemini de zayıflatacaktır.

6.Sebze ve baklagil tüketin. Her gün 1 tabak sebze yemeği veya salatanız olsun.

7.Vitamin desteği almanız gerekebilir, bunun için doktorunuza danışarak çinko, C ve D vitamini için tavsiye alabilirsiniz

8.Önemli bir kalp sorununuz varsa bunu ertelemeyin, hekiminiz ile sesli veya imkan varsa görüntülü görüşerek önerilerine kulak verin.

9.Sosyal medyada olumsuz haberleri çok fazla takip etmeyin. Bu dönemde evde kalarak hastalığın yayılmaması için çok önemli bir fedakarlık yapıyorsunuz.

10.Kendinizi mutlu edecek hobilere odaklanın. Kitap okumak ve bir şeyler üretmek sizi mutlu edecek ve bağışıklığınızı güçlendirecektir.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs kalp ve damar

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