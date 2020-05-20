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Kalp hastaları dikkat! Zorunlu olmadıkça çıkmayın

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.05.2020 14:42 | Son Güncelleme

Son 51 yılın en yüksek mayıs ayı sıcaklığının yaşandığı günlerde uzmanlar, özellikle kalp hastalarına uyarılarda bulundu. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Konu ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz, sıcak havalarda kalp hastalarının çok dikkatli olması gerektiğine de dikkat çekti.

Kalp hastaları dikkat! Zorunlu olmadıkça çıkmayın

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte en yüksek mayıs ayı sıcaklığı 31 Mayıs 1969'da 40,2 derece olarak kayıtlara geçti. Şehirde son 5 yıllık rakamlara bakıldığında ise aynı ay en yüksek hava sıcaklığı 2015'te 35, 2016'da 35, 2017'de 34, 2018'de 37, 2019'da ise 38 derece ölçüldü.

Kronik kalp hastası yaşlılar için riskin daha fazla olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Eryılmaz, "Ağır kalp hastalarına özel vurgu yapmak gerekiyor. Düşünün ki bir hastanız var, hem kalp hastası hem yaşlı. Şüphesiz ki yüksek hava sıcaklığı, bu hastalar için riski çok daha fazla artıran bir durum. Meslek hayatım boyunca, yüksek hava sıcaklığı nedeniyle hayatlarını kaybeden hastalara çokça şahit oldum. Hasta sıcağa maruz kalıyor ve sıvı kaybediyor. Kaybettiği sıvıyı yeteri kadar yerine koyamıyor ve bu durumda da bu hastada sıvı azlığı ortaya çıkıyor. Bunun sonucu olarak böbrek yetmezliği, daha sonra da maalesef ölüm" sözleri ile ileri yaşların sıcaklara karşı dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti.

Kalp hastalarının ilaçlarını hiçbir şekilde aksatmamaları gerektiğini aktaran Eryılmaz, "Bazen çok farklı yaklaşımlarla hastalar sıcak mevsimlerde ilacı almamazlık yapabiliyor. Bu doğru değil. Eğer aldıkları ilaçla ilgili kendilerini iyi hissetmedikleri bir durum söz konusu ise doktorlarıyla temasa geçmeleri çok daha doğru bir yaklaşım olur" dedi.

'GÜNEŞE MARUZ KALMAKTAN KAÇININ'

Sıcaklığın basit bir hadise olarak algılanmasının yanlışlığına dikkati çeken Eryılmaz, "Meteoroloji son yılların en yüksek hava sıcaklığının görülebileceğini söylüyor. Bu durumda mümkün olduğunda güneşe maruz kalmaktan kaçınmak gerekiyor. Özellikle güneşin en yoğun olduğu 11.00 ile 15.00 arasında dışarıda olmamak gerekiyor. Susuz kalmamak ve sıvı tüketimini özellikle önemsemek, açık renkli giysiler giymek bu anlamda bu riski azaltan şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

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