Özçelik, efor esnasında kalp hızının artmasına bağlı olarak oksijen ihtiyacının arttığına, bu durumun da iskemiyi (sessiz göğüs ağrısı) tetiklediğini vurgulayarak, "Kalp hastalarının kan akımının azalması, yani iskemiye maruz kalmaları sonucu göğüs ağrısı uyarılır, bu bir belirtidir. Efor sadece kalp hızının artması değil kalbin pompaladığı volumü de artırır. Bu da kalbin işini artıracağı için yine oksijen ihtiyacını artırarak iskemiyi tetikleyici rol oynar." dedi.

Kalp hastalarının ağır spor yapmaması gerektiğini dile getiren Özçelik, şunları kaydetti:

"Ağır efor harcatan sporlar kalp hastaları için sakıncalıdır. Özellikle 40 yaşından sonra ağır efor kalp krizi riskini artırmaktadır. Öte yandan, rüzgarlı havada da hareket etmek güçlü bir efor gerektirir. Bu efor sunucunda kalp hızınız, oksijen ihtiyacı artar, göğüs ağrısı ve iskemi oluşur. Rüzgara karşı yürüme kalp hastasının yapacağı eforu artırır. Kalp hastalarına rüzgara karşı yürümemelerini öneririz. Özellikle yokuşta hızlı yürüme, soğukta veya rüzgara karşı yürüme kalp krizi riskini artırır. Kalp hastasıysanız ve rüzgarda yürümek zorundaysanız başka şansınız yoksa, yapabileceğiniz bir şey rüzgarı arkanıza almaktır. Rüzgara karşı yürümektense, rüzgarı arkanıza alarak yürümek daha faydalıdır. Vücudun soğumasına ve ısı kaybına engel olmak adına eldiven, şapka ve kalınca giysiler giyilebilir."

- "Kalp krizi geçirme yaşı düştü"

Kalp krizi geçirme yaşının düştüğünü anlatan Özçelik, "Maalesef son yıllarda gerek beslenme bozukluğu gerek fast food tarzı beslenme, yüksek yağlı ve sağlıksız beslenme kalp krizlerine neden oluyor. Kilolu bir toplumuz, yıllar içinde artan bir kilomuz var yani obezite. Avrupa ülkelerine göre en çok sigara içen ülkelerdeniz. Bu açıdan da son yıllarda kalp krizinin başlangıç yaşını daha alt gruplara çekti." diye konuştu.