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Kalp hastalığı tedavisinde "şemsiye açma" yöntemi

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.10.2019 13:47 | Son Güncelleme

Geçirdiği kalp krizi sonucu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen hasta, uygulanan başarılı tedaviyle hayata döndürdü.

Kalp hastalığı tedavisinde "şemsiye açma" yöntemi

Geçirdiği kalp krizi sonucu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen hasta, uygulanan başarılı tedaviyle hayata döndürdü. 69 yaşındaki hastanın daha önce kalbindeki deliği kapatmak için yapılan yamada oluşan kan kaçağı “şemsiye açma” yöntemi ile kapatıldı.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde geçirdiği ani kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Mustafa Ateş’in kalbinde delik bulunduğu anlaşıldı. Bu delik yama ile kapatılarak, hasta taburcu edildi. Ancak, aradan beş ay geçmesine rağmen şikayetleri kesilmeyen hastada nefes darlığı ve yürüme zorluğu oluştu.
Şikayetleri dayanılmaz hale gelince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen hastanın kalbindeki delikte, kalbin sol karıncığından sağ karıncığına "kan kaçağı" olduğu anlaşıldı. Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonda, hastanın daha önce kalp deliğine yama yapılan yerdeki kan kaçağı "şemsiye açma yöntemi" adı verilen tedavi ile kesildi.
Hastanın nefes darlığı, yürüyememe, uykusuzluk ve kilo kaybı şikayetleri son buldu.
Sağlığına kavuşan hastaya gerçekleştirdiği tedavi ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt, hastaya açık kalp ameliyatı yapmada yüksek hayati risk bulunduğunu, bu nedenle farklı bir yöntem uyguladıklarını bildirdi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt, “şemsiye açma” yöntemi ile kan kaçağını engellediklerini ve hastanın şu anda hiçbir şikayetinin kalmadığını söyledi.
Sağlığına kavuşan hasta Mustafa Ateş ise tedavisini gerçekleştiren doktorlara teşekkür ederek, “İki adım atsam nefes darlığından adım atamıyordum. Kendimi çok daha genç ve sağlıklı hissediyorum. Allah’ım doktorlarımızın ve böylesine donanımlı hastanelerimizin yokluğunu vermesin” dedi.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 7 gün 24 saat, 30 kardiyologla son teknoloji cihazların yer aldığı kardiyoloji bölümünde, kentin yanı sıra çevre illerden gelen kalp hastalarına şifa dağıtılıyor.
Hastanede kalp hastalığına ilişkin yıllık 12 bin civarında girişimsel işlemle yüz bin civarında poliklinik hizmeti gerçekleştiriliyor.

Kalp hastalığı tedavisinde

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