"Kalp hastalıkları kadınlar ve aileleri için bir tehdittir"

İSTANBUL (AA) - Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nurgül Keser, tüm dünyada kalp hastalıklarının kadınlar ve aileleri için bir tehdit olduğunu belirterek, farkındalık oluşturmanın ve primer korunmanın en önemli tedavi yöntemi olduğunu bildirdi.

Keser, yaptığı açıklamada, kardiovasküler hastalıklar ve özellikle koroner arter hastalığının (KAH) tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda bir numaralı ölüm sebebi olduğunu hatırlattı.

Nüfusun yaşlanmasıyla birlikte kadınlarda kalp hastalıklarından ölüm oranın da arttığını kaydeden Keser, "Bu durum gelir düzeyinden bağımsız olarak tüm kadınları etkilemektedir. Kadınların pek çoğu meme kanserini kendileri için birinci tehdit olarak görmekte ve sadece 5 kadından bir tanesi kalp hastalığının kendisi için tehdit olduğunu düşünmektedir. Unutulmamalıdır ki 25 kadından bir tanesi kanserden 2 kadından bir tanesi kalp hastalıklarından ölmektedir. Kadınlar yıllık meme muayene ve kontrollerini yaptırırken maalesef kan basıncı ve kolesterol değerlerinin farkında olmamaktadır. Oysa farkındalık yaratarak kalp hastalıklarından korunmak en önemli tedavi yöntemidir." ifadelerini kullandı.