Kalp hastalıklarına meydan okuyor! İşte kanı temizleyen 6 yiyecek

Kanın, içindeki alyuvarlarla bedeni korumak, bedendeki atık maddeleri toplayıp atmak, bedenin su dengesini korumak gibi görevleri bulunuyor. Bu işlerin düzgünce yapılması için kanın temiz olması gerekiyor. Haberimizde yer verdiğimiz bu yiyecekler kanı temizliyor...

SARIMSAK

Kan temizleyici özelliği bulunan sarımsak ayrıca hiper tansiyonu ve dolaşım bozukluğunu önler. Kandaki kötü kolestrolü düşüren sarımsak kan akışının organlara rahatça akmasını sağlar ve aort damarı, koroner atardamarları, beyin damarlarını korur.

KARAHİNDİBA

Her bahçede, yol kenarlarında rastlayabileceğiniz yabani bir ot olan karahindiba, sindirim sistemini toksinlerden temizleyen besin maddeleri ve antioksidanları barındırır. Ayrıca karaciğer hastalıklarına karşı korur ve kandaki toksinleri temizler.

ZERDEÇAL

Kaynağı Hindistan olan bu bitki sağlık için de kullanılır. Kansere karşı koruyucu olan zerdeçal DNA hasarını tamir eder ve kronik iltihaplanmayı giderir. Ayrıca kalp hastalıkları ve kan pıhtılarının önüne geçer.

FESLEĞEN

Karaciğer ve böbreklerde biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olan fesleğen sindirim problemleri ve enfeksiyonların önüne geçiyor. Ayrıca kandaki toksinlerin atılmasını sağlıyor.

KİŞNİŞ

Kanı temizleyen kişniş kalp ve damarlardaki hasarları iyileştiriyor ve anksiyete problemine iyi geliyor.

ISIRGAN OTU

İçerisinde bulunan histamin ve formik asit sayesinde kanı temizleyen ısırgan otu kanamaları da durdurur. Çayı her gün tüketilirse kolesterol ve tansiyona iyi gelir.



